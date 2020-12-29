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Суд впервые отменил решение СК по отказу завести дело о пытках

29.12.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые после августовских протестов суд в Беларуси отменил решение Следственного комитета, который отказался заводить уголовное дело за пытки, пишет правозащитный сайт "Весна". Это случилось в Московском районном суде Минска.


Пётр Кирик / spring96.org

Наказать виновных хочет несовершеннолетний минчанин Петр Кирик, которого задержали 12 августа, когда он выходил с другом из автобуса между станциями метро "Малиновка" и "Петровщина". Парня задержали, хотя он сообщил омоновцам, что ему всего 16 лет. Его избили и применяли против него спецсредства. 

Следователь Вадим Белькевич после проверки отказался заводить уголовное дело против силовиков по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса "в связи с отсутствием состава преступления". Это стандартная отписка, которая приходит от следователей всем пострадавшим от садизма силовиков.

По мнению Белькевича, в деле нет данных, которые можно было бы однозначно считать доказательствами. Между тем, судебно-медицинская экспертиза подтвердила у Кирика телесные повреждения: многочисленные синяки и ссадины, образовавшиеся после минимум 25 травмирующих воздействий. Как говорится в экспертизе, это "явно свидетельствует о незаконном применении физической силы и специальных средств" силовиками.

Кстати, во время проверки Белькевич не взял записи с камер видеонаблюдения возле места задержания Кирика, не выяснил, кто из сотрудников ОМОН, когда и на каких правовых основаниях задержал несовершеннолетнего. Не опросил следователь и милиционеров, которые составляли на Кирика протокол в Московском РУВД.

Судья Лидия Телица отменила постановление следователя и направила в Московский райотдел Следственного комитета для дополнительной проверки. Прокурор поддержал решение судьи.
 
Теги: Минск
 
 
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Впервые после августовских протестов суд в Беларуси отменил решение Следственного комитета, который отказался заводить уголовное дело за пытки, пишет...
 
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