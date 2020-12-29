ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Воспитанникам социального центра в Минске подарили праздник

29.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Взрослые продолжают исполнять мечты детей. В Беларуси проходит самый добрый благотворительный марафон, он называется «Наши дети». Депутаты, бизнесмены и просто неравнодушные люди поздравляют детей по всей стране, передает телеканал «МИР 24».

Так, сюрприз сегодня ждал воспитанников одного из социальных центров Минска. Детей навестили представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России и сотрудники предприятия «Белтаможсервис». В подарок – игрушки и сладости. Сейчас в центре живет семеро детей. Для них также подготовили игровую программу.

«Дети – самая доверчивая категория, они не просто заслуживают счастья, дети – это наши будущее. И человек, у которого есть возможность поделиться, создать радость другому человеку, он всегда приходит. И мы приходим к тем, кто нуждается. Должен быть праздник. Дети должны понимать, что чудо есть», – отметила заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России Людмила Макарина-Кибак.

«Детям будет вручена детская уличная игровая площадка и новогодние подарки. И мы очень надеемся, что детей в этом центре с каждым годом будет все меньше», – сказал начальник отдела идеологической работы предприятия «Белтаможсервис». Александр Бурда.

Акция «Наши дети» завершится 10 января. В течение месяца руководители различных предприятий, чиновники посещают детские интернаты, опекунские и приемные семьи, больницы по всей стране.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детей навестили представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России и сотрудники предприятия «Белтаможсервис».
 
Новости дня
Новости разные
 
Омоновец Андрей Бекиш отсудил у "Нашей Нивы" 1500 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика