Воспитанникам социального центра в Минске подарили праздник

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Взрослые продолжают исполнять мечты детей. В Беларуси проходит самый добрый благотворительный марафон, он называется «Наши дети». Депутаты, бизнесмены и просто неравнодушные люди поздравляют детей по всей стране, передает телеканал «МИР 24».

Так, сюрприз сегодня ждал воспитанников одного из социальных центров Минска. Детей навестили представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России и сотрудники предприятия «Белтаможсервис». В подарок – игрушки и сладости. Сейчас в центре живет семеро детей. Для них также подготовили игровую программу.

«Дети – самая доверчивая категория, они не просто заслуживают счастья, дети – это наши будущее. И человек, у которого есть возможность поделиться, создать радость другому человеку, он всегда приходит. И мы приходим к тем, кто нуждается. Должен быть праздник. Дети должны понимать, что чудо есть», – отметила заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России Людмила Макарина-Кибак.

«Детям будет вручена детская уличная игровая площадка и новогодние подарки. И мы очень надеемся, что детей в этом центре с каждым годом будет все меньше», – сказал начальник отдела идеологической работы предприятия «Белтаможсервис». Александр Бурда.

Акция «Наши дети» завершится 10 января. В течение месяца руководители различных предприятий, чиновники посещают детские интернаты, опекунские и приемные семьи, больницы по всей стране.