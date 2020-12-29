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Воспитанникам социального центра в Минске подарили праздник
29.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Взрослые продолжают исполнять мечты детей. В Беларуси проходит самый добрый благотворительный марафон, он называется «Наши дети». Депутаты, бизнесмены и просто неравнодушные люди поздравляют детей по всей стране, передает телеканал «МИР 24».
Так, сюрприз сегодня ждал воспитанников одного из социальных центров Минска. Детей навестили представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России и сотрудники предприятия «Белтаможсервис». В подарок – игрушки и сладости. Сейчас в центре живет семеро детей. Для них также подготовили игровую программу.
«Детям будет вручена детская уличная игровая площадка и новогодние подарки. И мы очень надеемся, что детей в этом центре с каждым годом будет все меньше», – сказал начальник отдела идеологической работы предприятия «Белтаможсервис». Александр Бурда.
Акция «Наши дети» завершится 10 января. В течение месяца руководители различных предприятий, чиновники посещают детские интернаты, опекунские и приемные семьи, больницы по всей стране.
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Детей навестили представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России и сотрудники предприятия «Белтаможсервис».
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