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В ГАИ Минска появились новенькие Geely Tugella

29.12.2020 19:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В автопарке столичной ГАИ появились четыре автомобиля Geely Tugella, пишет агентство «Минск-Новости». Кроссоверы уже стоят на парковке ГАИ, что запечатлено на фото. Ключи от машин сотрудникам автоинспекции вручал начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

— За последние 2 года мы обновили столичный парк автомобилями Geely Emgrand 7. Новая машина — это всегда хорошо, — отметил начальник ГУВД. — Если говорить о Geely Tugella, то эта модель весьма приемистая, комфортная и удобная в использовании. Сразу после Нового года машины будут окрашены в соответствии с требованиями для служебного автотранспорта ГАИ.

В ГАИ Минска появились новенькие Geely Tugella

Tugella — самая свежая модель Geely на белорусском рынке. В линейке представленных в нашей стране моделей купеобразный паркетник занимает следующую ступень после Atlas — Tugella чуть больше. В длину — 4605 мм, дорожный просвет — 204 мм. В основе SUV лежит тележка Volvo СMA с многорычажной подвеской сзади и мотором объемом 2 л и 238 л. с. Разгон до сотни — 6,9 секунды. Трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат». Привод полный. Заявленный расход — 8,1 л на 100 км, максимальная скорость — 210 км/ч. Объем багажника — 580 л.

Продавать Geely Tugella в Беларуси начали в конце октября. Розничная цена составляет 78 400 рублей (в комплектации Luxury) и 81 900 рублей (в комплектации Flagship).

 
Теги: Минск
 
 
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В автопарке столичной ГАИ появились четыре автомобиля Geely Tugella, пишет агентство «Минск-Новости». Кроссоверы уже стоят на парковке ГАИ, что запечатлено на фото....
 
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