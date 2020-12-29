Источник материала: Хартия'97

В Бресте порыв ветра повалил на людей остановку 2 29.12.2020, 19:30

Фото Брестского областного УМЧС

Скорость ветра в областном центре сегодня достигала 14 м/сек.

В Бресте сильный ветер сорвал навес на остановке общественного транспорта – пострадали два человека, сообщает БелТА .

Инцидент произошел в микрорайоне Восток. В 14.24 спасателям от очевидцев поступило сообщение о том, что на ул. Гаврилова ветер повалил остановку. Элементы конструкции упали на нескольких человек.



Фото: Виртуальный Брест

К приезду подразделений МЧС прохожие помогли выбраться пострадавшим. Двух женщин – 37 и 44 лет – бригада скорой медицинской помощи госпитализированы в областную клиническую больницу.

Их состояние медики оценивают как «тяжелое, но не реанимационное».

Скорость ветра в областном центре сегодня достигала 14 м/сек.

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