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Партизаны Новой Боровой: Год Крысы уходит
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Новой Боровой: Год Крысы уходит
Жители Новой Боровой поздравили всех с наступающим Новым годом.
Партизаны Новой Боровой поздравляют всех с наступающим новым годом, и напоминают, что год Крысы уходит.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Жители Новой Боровой поздравили всех с наступающим Новым годом.
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