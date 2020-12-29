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Ученые назвали самые частые осложнения COVID-19
Источник материала: Хартия'97
Ученые назвали самые частые осложнения COVID-19
Ученые проанализировали данные более чем 70 тысяч людей с COVID-19.
Ученые определили ряд осложнений, которые связывают с COVID-19. Анализ они опубликовали в
В частности, исследователи хотели подтвердить, какие из ранее описанных осложнений имеют наиболее сильную связь с COVID-19, а которые представляют наибольший риск. Ученые проанализировали данные более чем 70 тысяч людей с COVID-19 в США, чтобы узнать, какие осложнения возникают чаще всего.
Сильнее всего с COVID-19 связаны:
заболевания дыхательной системы (пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, острая инфекция нижних дыхательных путей, дыхательная недостаточность, пневмоторакс)
состояния системы кровообращения (остановка сердца, острый миокардит, гематологические нарушения, например нарушение свертывания крови)
почечные нарушения (острая почечная недостаточность)
нарушение обоняния и вкуса.
При этом сильная связь не означает, что эти состояния являются наиболее распространенными. Так, среди наиболее частых осложнений COVID-19:
пневмония, которой болеют около 27,6% от всех людей с COVID-19 и у 81% пациентов в отделении интенсивной терапии,
дыхательная недостаточность, которую наблюдали в 22,6% от всех людей с COVID-19 и у 75,3% пациентов в отделении интенсивной терапии,
острая почечная недостаточность, которую имели около 11,8% от всех больных и 50,7% пациентов в отделении интенсивной терапии,
другой сепсис, который был у 10,4% от всех и у 54,1% пациентов в отделении интенсивной терапии.
Наконец, среди осложнений с наиболее высоким риском значатся вирусная пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис, острая почечная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром.
В то же время анализ не подтвердил предыдущие предположения о том, что COVID-19 значительно увеличивает риск инсульта.
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Ученые проанализировали данные более чем 70 тысяч людей с COVID-19.
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