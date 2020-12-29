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Ученые назвали самые частые осложнения COVID-19

29.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали самые частые осложнения COVID-19

  • 29.12.2020, 19:07
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Ученые назвали самые частые осложнения COVID-19

Ученые проанализировали данные более чем 70 тысяч людей с COVID-19.

Ученые определили ряд осложнений, которые связывают с COVID-19. Анализ они опубликовали в журнале Canadian Medical Association Journal во вторник, 29 декабря.

В частности, исследователи хотели подтвердить, какие из ранее описанных осложнений имеют наиболее сильную связь с COVID-19, а которые представляют наибольший риск. Ученые проанализировали данные более чем 70 тысяч людей с COVID-19 в США, чтобы узнать, какие осложнения возникают чаще всего.

Сильнее всего с COVID-19 связаны:

заболевания дыхательной системы (пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, острая инфекция нижних дыхательных путей, дыхательная недостаточность, пневмоторакс)

состояния системы кровообращения (остановка сердца, острый миокардит, гематологические нарушения, например нарушение свертывания крови)

почечные нарушения (острая почечная недостаточность)

нарушение обоняния и вкуса.

При этом сильная связь не означает, что эти состояния являются наиболее распространенными. Так, среди наиболее частых осложнений COVID-19:

пневмония, которой болеют около 27,6% от всех людей с COVID-19 и у 81% пациентов в отделении интенсивной терапии,

дыхательная недостаточность, которую наблюдали в 22,6% от всех людей с COVID-19 и у 75,3% пациентов в отделении интенсивной терапии,

острая почечная недостаточность, которую имели около 11,8% от всех больных и 50,7% пациентов в отделении интенсивной терапии,

другой сепсис, который был у 10,4% от всех и у 54,1% пациентов в отделении интенсивной терапии.

Наконец, среди осложнений с наиболее высоким риском значатся вирусная пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис, острая почечная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром.

В то же время анализ не подтвердил предыдущие предположения о том, что COVID-19 значительно увеличивает риск инсульта.

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Ученые проанализировали данные более чем 70 тысяч людей с COVID-19.
 
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