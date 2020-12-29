Источник материала: Хартия'97

Россияне впервые с 1991-го сочли уходящий год труднее прежнего 4 29.12.2020, 18:44

1,347

Опубликованы результаты опроса.

Большинство россиян (88 процентов) впервые с 1991 года сочли уходящий год более тяжелым, чем прежний. Это следует из данных опроса Аналитического центра Юрия Левады, обнародованных во вторник, 29 декабря. Еще 10 процентов респондентов назвали завершающийся год таким же, как прошлый. Лишь 2 процента полагают, что 2020 год был легче 2019-го, передает DW .

Каждый второй участник опроса (50 процентов) счел уходящий год в целом плохим или очень плохим. Это максимальное значение показателя с 1998 года, отмечают социологи. Только 10 процентов респондентов назвали 2020-й хорошим или очень хорошим. В 2019 году 15 процентов опрошенных сочли завершавшийся год плохим, а почти каждый пятый (18 процентов) - хорошим.

2020-й стал неудачным примерно для половины россиян (47 процентов), еще меньше (44 процента) придерживаются противоположной точки зрения.

Чаще всего респонденты отмечали ухудшение общего уровня жизни (64 процента), работы образовательных учреждений (60 процентов), возможности хорошо зарабатывать (59 процентов), работы медучреждений (57 процентов) и отношений со странами Запада и НАТО (45 процентов). Большинство участников опроса не заметили существенных изменений в межнациональных отношениях, личной безопасности, возможности влиять на государственные дела и возможности свободно высказывать свое мнение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .