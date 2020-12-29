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Вице-президент ИИХФ: «Фазель должен сказать Лукашенко правду — ЧМ на территории Беларуси невозможен»

29.12.2020 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола прокомментировал информацию о том, что глава ИИХФ Рене Фазель в январе встретится с Александром Лукашенко и обсудит проведение ЧМ-2021 в Минске, пишет SPORT.TUT.BY


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Сейчас ситуация выглядит намного более определенно. Постепенно играть в Беларуси стало невозможно. Я настаивал на этом уже давно. Изначально я был один, затем меня поддержал датчанин. Постепенно давление стало нарастать. Фазель должен сказать Лукашенко правду: чемпионат мира на территории Беларуси невозможен.

Сможет ли Латвия принять ЧМ в одиночку? Латвийцы заявили, что готовы построить каток на футбольном стадионе на шесть тысяч зрителей. Надеюсь, к маю мы сможем получить хотя бы половину от нормального количества болельщиков на трибунах. Пока что я не считаю „пузырь“ для ЧМ вариантом номер один», — приводит слова Куммолы "Чемпионат.ком" со ссылкой Iltalehti.
 
Теги: Минск
 
 
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Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола прокомментировал информацию о том, что глава ИИХФ Рене Фазель в январе встретится с...
 
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