Начался отбор делегатов на Всебелорусское народное собрание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начались выборы делегатов Всебелорусского народного собрания, передает телеканал «МИР 24».

Кандидатов выдвигают в том числе общественные организации. Предпочтения отдают людям с активной гражданской позицией, которые знают проблемы своих регионов.

«Мы провели очень интересную диалоговую площадку вопросам культуры и образования. Она очень запомнилась. Сегодня нужно вернуть в школы предмет «Мировая художественная культура». Культурный и образованный человек будет успешен и в учебе по другим предметам, и дальше на производстве, и на предприятии», – отметил делегат районной общественной организации «Белая Русь» Алексей Сегалович.

Делегаты от «Союза женщин Беларуси» выступают в поддержку семей. Стимулировать рождаемость предлагают не только рублем, но и развитием социальной сферы.

«Надо, чтобы было достаточное количество дошкольных учреждений, достаточное количество мест для детей младше трех лет. Наниматели, чтобы были настроены на поддержку семей. Гибкие графики работы и дополнительные выходные, даже единовременные выплаты на рождение ребенка к учебному году. Это тоже стимулы, через коллективные договоры, через создание условий для родителей», – отметила председатель минской городской общественной организации Белорусского союза женщин Жанна Романович.