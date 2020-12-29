Александр Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп»

Источник материала: ОНТ

29 декабря Александр Лукашенко подписал указ №500 о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь «Белорусский спортивный Олимп» 2020 года, информирует БЕЛТА.

Награда присуждается за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, и развитию физкультурно-спортивных традиций.

Премии удостоились тренер-преподаватель Сенненской СДЮШОР Валерий Лекторов, заведующий отделом спортивных новостей Агентства телевизионных новостей НГТРК Николай Стуло и директор Местного благотворительного фонда имени Алексея Талая, член национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Алексей Талай.

Фото: president.gov.by

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