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Александр Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп»
Источник материала: ОНТ
29 декабря Александр Лукашенко подписал указ №500 о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь «Белорусский спортивный Олимп» 2020 года,
Награда присуждается за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, и развитию физкультурно-спортивных традиций.
Премии удостоились тренер-преподаватель Сенненской СДЮШОР Валерий Лекторов, заведующий отделом спортивных новостей Агентства телевизионных новостей НГТРК Николай Стуло и директор Местного благотворительного фонда имени Алексея Талая, член национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Алексей Талай.
Фото: president.gov.by
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29 декабря Александр Лукашенко подписал указ №500 о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь «Белорусский спортивный Олимп» 2020...
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