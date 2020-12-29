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Что приготовить на Новый год? Топ необычных блюд и закусок к праздничному столу
Источник материала: ОНТ
В год Белого Быка на праздничный стол не рекомендуется подавать холодец и селедку под шубой. В первом блюде новому хозяину года может не понравится желатин, а во втором – красный цвет. Лучше на стол поставить больше зелени и овощей, а также приготовить больше салатов. Мы подобрали пару рецептов, которые помогут разнообразить стол.
Стейк из мяса с грибами
Ингредиенты:
- 1 кг мяса (свинины)
- 400 г лука
- 200 г сыра
- 500 г шампиньонов
- 1-2 маринованного огурца
- 200 г сметаны
- 100 г майонеза
- 3 зубчика чеснока
- приправы для мяса
- соль
Мясо нарезать кусками примерно на 150 г или толщиной около 2 см. Сначала его необходимо замариновать. Для этого кусочки мяса заправляем из смеси оливкового масла, любимых приправ, перца и соли. Оставить на 30 минут.
Далее обжарить мясо на сковородке до золотистой корочки, выложить в форму для запекания.
Делаем соус: сметану смешать с майонезом, добавить тертый чеснок и соль. Половиной соуса смазать мясо.
Лук порезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета, выложить на мясо. Шампиньоны порезать, обжарить и выложить на лук. Смазать соусом, посыпать тертым сыром. Разрезать огурец вдоль и выложить в форму, посыпать сыром.
Готовить в духовке при 200 градусах около 30 минут.
Салат из курицы и огурца
Ингредиенты:
- 300 г отварной курицы
- 1 зеленое яблоко
- 2-3 маринованных огурчика или 4-5 маринованных корнишон
Для соуса понадобится:
- 1 яйцо
- 2 ч. л. горчицы в зернах
- около 250 мл растительного масла
Мясо отварить и остудить. Яблоко и огурцы нарезать соломкой, смешать с курицей. Блендером смешайте яйцо, горчицу и масло. Заправьте соусом – салат готов!
Рулетики из ветчины
Ингредиенты:
- ломтики ветчины (около 12 шт., если некрупные)
- 1 плавленый сырок
- 2 отварных яйца
- зубчик чеснока
Сырок натереть на терке, добавить яйца, растереть их вилкой до однородности. Выдавить чеснок. Можно добавить немного майонеза, но это необязательно. Получившуюся смесь намазать на ломтики ветчины и скрутить в рулетики.
Тарталетки с сыром, авокадо и красной рыбой
Ингредиенты:
- 200 г красной рыбы
- 1 авокадо
- 180 г сливочного сыра
- тарталетки (14 шт. желательно из песочного теста)
- 1 свежий огурец
- петрушка или укроп
- 1 лимон
Авокадо нарезать на мелкие кусочки, добавить 1 ст. ложку лимонного сока, растолочь вилкой до однородной массы, добавить сыр, размешать. В тарталетки выложить получившуюся массу, сверху выложить красную рыбу (можно в виде розы), добавить кусочек огурца и украсить зеленью.
Рулетики из крабовых палочек и сыра
Ингредиенты:
- 120 г крабовых палочек
- 100–150 г сыра
- мята
- майонез
Сыр натереть на мелкую терку, порубить мелко зелень, все перемешать с майонезом. Крабовые палочки развернуть в лист. Чтобы это было сделать проще – ошпарьте их кипятком. Намазать листы получившейся массой, завернуть в рулетики и подать к столу.
Помидоры, фаршированные сырным салатом
Ингредиенты:
- Помидоры средних размеров. 1 помидор = 1 порция
- сыр
- зелень по вкусу
- зубчик чеснока
- сметана
- соль
Сыр натереть на терку, добавить к нему порубленную зелень и чеснок (его тоже можно на мелкой терке натереть). Далее аккуратно срезать верхушку помидора, удалить внутреннюю часть – ее добавить к сыру с зеленью. Получившуюся массу заправить сметаной и посолить по вкусу. Фаршированные помидорки можно накрыть верхушкой и украсить петрушкой.
Салат с курицей, ананасами и грибами
Ингредиенты:
- 250 г отварной куриной грудки
- 250 г ветчины
- 200 г консервированного ананаса
- 250 г маринованных грибов
- 70 г грецких орехов
- майонез
- соль
- петрушка (или другая зелень по вкусу)
- перец черный (по вкусу)
Ветчину, грудку, ананас, грибы нарезать кубиками, добавить соль, перец и зелень по вкусу. Растолочь грецкие орехи, добавить в салат. Заправить его майонезом. При подаче на стол верх салата можно украсить колечком ананаса или грибами.
Салат в апельсине
Ингредиенты:
- 3 апельсина
- 2 отварные куриные грудки
- 1 огурец
- соль
- майонез
Апельсины разрезать пополам, вынуть мякоть. Удалить пленочки, мякоть нарезать. Куриную грудку и огурец нарезать соломкой. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом и выложить в апельсин.
Салат из яблок с грецкими орехами
Ингредиенты:
- 2 яблока (желательно кисло-сладкие)
- половина или чуть больше стакана грецких орехов
- 5–7 листиков салата
- соль
- сметана
Яблоки очистить от кожуры и нарезать кубиками. Грецкие орехи растолочь, добавить к яблокам. Листья салата порвать на мелкие части, добавить к салату, заправить сметаной, добавить соль по вкусу.
Салат «Мандаринки»
Ингредиенты:
- 1 отварная грудка
- 1 отварное яйцо
- 100 г сыра
- чеснок
- соль
- майонез
- 2 отварные моркови
Грудку мелко нарезать. Яйцо и сыр натереть на терке, добавить к грудке. Туда же добавить чеснок (сухой или натереть на мелкой терке), соль, заправить майонезом и сформировать из получившейся массы шарики. Отправить их на 15 минут в холодильник. Морковь натереть на средней терке, выложить кружочком на пищевую пленку. Сверху поставить шарик, сформировать из морковки оранжевую «кожуру». Сверху шарик немного примять и украсить гвоздикой или черным перцем.
Бутерброд со шпротами
Ингредиенты:
- багет
- 200 г плавленого сырка
- 2 зубчика чеснока
- маринованный огурец
- шпроты
- зелень по вкусу
В блендере соединить плавленый сыр, огурец, чеснок и зелень. Получившуюся массу намазать на кусочки багета (предварительно его можно обжарить на сковородке без масла). Сверху выложить шпроты.
Фото:besthdwallpaper.com
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В год Белого Быка на праздничный стол не рекомендуется подавать холодец и селедку под шубой. В первом блюде новому хозяину года может не понравится желатин, а во...
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