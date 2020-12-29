Что приготовить на Новый год? Топ необычных блюд и закусок к праздничному столу

Источник материала: ОНТ

В год Белого Быка на праздничный стол не рекомендуется подавать холодец и селедку под шубой. В первом блюде новому хозяину года может не понравится желатин, а во втором – красный цвет. Лучше на стол поставить больше зелени и овощей, а также приготовить больше салатов. Мы подобрали пару рецептов, которые помогут разнообразить стол.

Стейк из мяса с грибами

Ингредиенты:

- 1 кг мяса (свинины)

- 400 г лука

- 200 г сыра

- 500 г шампиньонов

- 1-2 маринованного огурца

- 200 г сметаны

- 100 г майонеза

- 3 зубчика чеснока

- приправы для мяса

- соль

Мясо нарезать кусками примерно на 150 г или толщиной около 2 см. Сначала его необходимо замариновать. Для этого кусочки мяса заправляем из смеси оливкового масла, любимых приправ, перца и соли. Оставить на 30 минут.

Далее обжарить мясо на сковородке до золотистой корочки, выложить в форму для запекания.

Делаем соус: сметану смешать с майонезом, добавить тертый чеснок и соль. Половиной соуса смазать мясо.

Лук порезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета, выложить на мясо. Шампиньоны порезать, обжарить и выложить на лук. Смазать соусом, посыпать тертым сыром. Разрезать огурец вдоль и выложить в форму, посыпать сыром.

Готовить в духовке при 200 градусах около 30 минут.

Салат из курицы и огурца

Ингредиенты:

- 300 г отварной курицы

- 1 зеленое яблоко

- 2-3 маринованных огурчика или 4-5 маринованных корнишон

Для соуса понадобится:

- 1 яйцо

- 2 ч. л. горчицы в зернах

- около 250 мл растительного масла

Мясо отварить и остудить. Яблоко и огурцы нарезать соломкой, смешать с курицей. Блендером смешайте яйцо, горчицу и масло. Заправьте соусом – салат готов!

Рулетики из ветчины

Ингредиенты:

- ломтики ветчины (около 12 шт., если некрупные)

- 1 плавленый сырок

- 2 отварных яйца

- зубчик чеснока

Сырок натереть на терке, добавить яйца, растереть их вилкой до однородности. Выдавить чеснок. Можно добавить немного майонеза, но это необязательно. Получившуюся смесь намазать на ломтики ветчины и скрутить в рулетики.



Фото: moscow-oblast.sm-news.ru

Тарталетки с сыром, авокадо и красной рыбой

Ингредиенты:

- 200 г красной рыбы

- 1 авокадо

- 180 г сливочного сыра

- тарталетки (14 шт. желательно из песочного теста)

- 1 свежий огурец

- петрушка или укроп

- 1 лимон

Авокадо нарезать на мелкие кусочки, добавить 1 ст. ложку лимонного сока, растолочь вилкой до однородной массы, добавить сыр, размешать. В тарталетки выложить получившуюся массу, сверху выложить красную рыбу (можно в виде розы), добавить кусочек огурца и украсить зеленью.

Рулетики из крабовых палочек и сыра

Ингредиенты:

- 120 г крабовых палочек

- 100–150 г сыра

- мята

- майонез

Сыр натереть на мелкую терку, порубить мелко зелень, все перемешать с майонезом. Крабовые палочки развернуть в лист. Чтобы это было сделать проще – ошпарьте их кипятком. Намазать листы получившейся массой, завернуть в рулетики и подать к столу.

Помидоры, фаршированные сырным салатом

Ингредиенты:

- Помидоры средних размеров. 1 помидор = 1 порция

- сыр

- зелень по вкусу

- зубчик чеснока

- сметана

- соль

Сыр натереть на терку, добавить к нему порубленную зелень и чеснок (его тоже можно на мелкой терке натереть). Далее аккуратно срезать верхушку помидора, удалить внутреннюю часть – ее добавить к сыру с зеленью. Получившуюся массу заправить сметаной и посолить по вкусу. Фаршированные помидорки можно накрыть верхушкой и украсить петрушкой.



Фото: tomatomania.ru

Салат с курицей, ананасами и грибами

Ингредиенты:

- 250 г отварной куриной грудки

- 250 г ветчины

- 200 г консервированного ананаса

- 250 г маринованных грибов

- 70 г грецких орехов

- майонез

- соль

- петрушка (или другая зелень по вкусу)

- перец черный (по вкусу)

Ветчину, грудку, ананас, грибы нарезать кубиками, добавить соль, перец и зелень по вкусу. Растолочь грецкие орехи, добавить в салат. Заправить его майонезом. При подаче на стол верх салата можно украсить колечком ананаса или грибами.

Салат в апельсине

Ингредиенты:

- 3 апельсина

- 2 отварные куриные грудки

- 1 огурец

- соль

- майонез

Апельсины разрезать пополам, вынуть мякоть. Удалить пленочки, мякоть нарезать. Куриную грудку и огурец нарезать соломкой. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом и выложить в апельсин.

Салат из яблок с грецкими орехами

Ингредиенты:

- 2 яблока (желательно кисло-сладкие)

- половина или чуть больше стакана грецких орехов

- 5–7 листиков салата

- соль

- сметана

Яблоки очистить от кожуры и нарезать кубиками. Грецкие орехи растолочь, добавить к яблокам. Листья салата порвать на мелкие части, добавить к салату, заправить сметаной, добавить соль по вкусу.

Салат «Мандаринки»

Ингредиенты:

- 1 отварная грудка

- 1 отварное яйцо

- 100 г сыра

- чеснок

- соль

- майонез

- 2 отварные моркови

Грудку мелко нарезать. Яйцо и сыр натереть на терке, добавить к грудке. Туда же добавить чеснок (сухой или натереть на мелкой терке), соль, заправить майонезом и сформировать из получившейся массы шарики. Отправить их на 15 минут в холодильник. Морковь натереть на средней терке, выложить кружочком на пищевую пленку. Сверху поставить шарик, сформировать из морковки оранжевую «кожуру». Сверху шарик немного примять и украсить гвоздикой или черным перцем.



Фото: news.myseldon.com

Бутерброд со шпротами

Ингредиенты:

- багет

- 200 г плавленого сырка

- 2 зубчика чеснока

- маринованный огурец

- шпроты

- зелень по вкусу

В блендере соединить плавленый сыр, огурец, чеснок и зелень. Получившуюся массу намазать на кусочки багета (предварительно его можно обжарить на сковородке без масла). Сверху выложить шпроты.

Фото:besthdwallpaper.com

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