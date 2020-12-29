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В Ереване и Сантьяго продолжаются протесты
Источник материала: ОНТ
Снова протесты против Пашиняна. Участники шествия в Ереване скандируют «Армения без Никола! Никол должен уйти!».
Колонну протестующих сопровождают силовики. О беспорядках пока не сообщается. Митинги в Армении проходят с момента подписания соглашения по Карабаху. Пашиняна обвиняют в фактической капитуляции Еревана.
Еще кадры из Сантьяго. Демонстранты на улицах чилийской столицы ведут себя агрессивно. Нападают на полицейских, провоцируя столкновения. Стражи порядка для разгона толпы применяют водометы.
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Снова протесты против Пашиняна. Участники шествия в Ереване скандируют «Армения без Никола! Никол должен уйти!». Колонну протестующих сопровождают силовики. О...
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