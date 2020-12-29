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В Ереване и Сантьяго продолжаются протесты

29.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ереване и Сантьяго продолжаются протесты

Снова протесты против Пашиняна. Участники шествия в Ереване скандируют «Армения без Никола! Никол должен уйти!».


Колонну протестующих сопровождают силовики. О беспорядках пока не сообщается. Митинги в Армении проходят с момента подписания соглашения по Карабаху. Пашиняна обвиняют в фактической капитуляции Еревана.

Еще кадры из Сантьяго. Демонстранты на улицах чилийской столицы ведут себя агрессивно. Нападают на полицейских, провоцируя столкновения. Стражи порядка для разгона толпы применяют водометы.  

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Снова протесты против Пашиняна. Участники шествия в Ереване скандируют «Армения без Никола! Никол должен уйти!». Колонну протестующих сопровождают силовики. О...
 
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