В Ереване и Сантьяго продолжаются протесты

Источник материала: ОНТ

Снова протесты против Пашиняна. Участники шествия в Ереване скандируют «Армения без Никола! Никол должен уйти!».





Колонну протестующих сопровождают силовики. О беспорядках пока не сообщается. Митинги в Армении проходят с момента подписания соглашения по Карабаху. Пашиняна обвиняют в фактической капитуляции Еревана.

Еще кадры из Сантьяго. Демонстранты на улицах чилийской столицы ведут себя агрессивно. Нападают на полицейских, провоцируя столкновения. Стражи порядка для разгона толпы применяют водометы.

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