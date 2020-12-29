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Зарегистрировано новое общественное объединение «Патриоты Беларуси»
Источник материала: ОНТ
Министерство юстиции зарегистрировало республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси»,
Цель «Патриотов Беларуси» — построение сильного, независимого и процветающего государства.
Деятельность общественного объединения будет направлена на воспитание у граждан страны гордости и уважения к государственным символам Республики Беларусь, объединение общества на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей народа, культурных традиций и исторической судьбы Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Министерство юстиции зарегистрировало республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси», сообщает БЕЛТА. Цель «Патриотов Беларуси» — построение...
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