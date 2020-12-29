Зарегистрировано новое общественное объединение «Патриоты Беларуси»

Источник материала: ОНТ

Министерство юстиции зарегистрировало республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси», сообщает БЕЛТА.

Цель «Патриотов Беларуси» — построение сильного, независимого и процветающего государства.

Деятельность общественного объединения будет направлена на воспитание у граждан страны гордости и уважения к государственным символам Республики Беларусь, объединение общества на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей народа, культурных традиций и исторической судьбы Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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