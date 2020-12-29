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Во Дворце Независимости проходит новогодний бал для молодежи

29.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Дворце Независимости проходит новогодний бал для молодежи

Пригласительным билетом на это торжество стали юность в сочетании с целеустремленностью, трудолюбием и умением достигать заметных и даже выдающихся успехов – в учёбе, спорте или творчестве. Новогодний бал для лучших учеников и студентов проходит в эти минуты во Дворце Независимости. 


И сегодня здесь в прямом смысле ожила история. Строгий и торжественный Дворец Независимости, в котором чаще говорят об экономике, политике и других важных государственных делах, наполнился особой атмосферой элегантности и непривычными для этих стен звуками – полонеза, польки и вальса. Строгие костюмы, изысканные воздушные платья и легкое едва заметное волнение – для большинства его участников, а их более 300, это первый в жизни светский прием. И, как отметил сегодня Президент, в современной Беларуси, подобные балы, это не просто праздник, это путешествие к истокам традиций, которыми так богата наша белорусская земля. 

Главные пожелания в новый год – счастья!  Чтобы мечты сбывались. А все достижения и успехи радовали не только их обладателей, но приносили пользу стране и людям.  

Фото: БЕЛТА

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Пригласительным билетом на это торжество стали юность в сочетании с целеустремленностью, трудолюбием и умением достигать заметных и даже выдающихся успехов – в...
 
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