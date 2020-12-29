При Президиуме Совета Республики создан Совет старейшин

Источник материала: ОНТ

Первое заседание Совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоялось сегодня, передает БЕЛТА.

Совет старейшин создан в целях использования и учета практического опыта членов Совета Республики предыдущих созывов в области законодательного обеспечения, формирования и реализации государственной политики по вопросам социально-экономического развития Беларуси.

Основные задачи нового органа управления — участие в обсуждении и выработке предложений по вопросам общественно-политического, социально-экономического и законодательного развития Республики Беларусь. А так же анализ и оценка принципиально новых для правовой системы государства законодательных инициатив и концепций, законопроектов и программных документов; внесение рекомендаций и предложений по вопросам совершенствования работы Совета Республики и его органов; оказание содействия в работе путем консультативной помощи.

Старейшины будут принимать участие в заседаниях Президиума Совета Республики, а также иных мероприятиях, проводимых Советом и его органами. Заседания старейшин будут созываться по мере необходимости решением Президиума Совета Республики, который также определяет персональный состав Совета старейшин.

«Инициатива создания Совета старейшин при Президиуме Совета Республики возникла не случайно. Мы ценим опыт тех людей, которые прошли школу парламентаризма. Сегодня впервые в истории создан такой орган, и мы рады тому, что он появился именно в этом году в канун Нового года, — прокомментировала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. — Сегодня есть потребность в том, чтобы обсуждать вопросы с теми людьми, которые не понаслышке знают, понимают, видят ту ситуацию, которая складывается в стране, и те вопросы, которые касаются социально-экономического развития, в целом жизнедеятельности нашей страны. Ваш опыт и знания нам необходимы и пригодятся несомненно».

Сегодня, во время первого заседания, был избран председатель Совета старейшин. Им стал Борис Батура, который возглавлял Совет Республики четвертого созыва.

Кроме того, на заседании обсуждались актуальные вопросы социально-экономического, общественно-политического и законодательного развития страны. Члены совета старейшин также ознакомились с музейной экспозицией Совета Республики.

Фото: БЕЛТА

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