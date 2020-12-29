Как сохранить новогодний образ на всю ночь: 9 советов от стилистов

Источник материала: ОНТ

Впереди новогодняя ночь, а это значит, в планах песни, танцы, шумное застолье и настоящее волшебство! Как же в этой суматохе выглядеть на все сто, сохранить новогодний образ и войти в 2021 год во всеоружии? Мы собрали для вас 9 советов.

Как сохранить прическу?

1. Очищение

Да, вы не ослышались! Глубокое очищение кожи головы и волос – это то, с чего начинается любая укладка. На грязные волосы не получится сделать красивую и стойкую прическу, так что прежде всего волосы необходимо хорошо помыть. Можно использовать шампунь глубокой очистки и даже специальный скраб для волос, чтобы отшелушить омертвевшие клетки кожи головы.

Обратите внимание, что промывать волосы нужно два раза: первый раз с волос смывается пыль и грязь, а второй раз кожа головы очищается от скопившегося жира и прочих загрязнений.

После мытья головы не стоит использовать разглаживающие средства на кончиках волос, чтобы дополнительно не утяжелять их. Это особенно важно, если вы планируете сделать легкие локоны или пучки.

Вместо этого проработайте прикорневую зону для достижения дополнительного объема: распылите аэрозольный сухой шампунь прямо на корни и слегка взбейте волосы руками. Выбирайте шампунь в соответствии с цветом волос! Сухой шампунь будет впитывать пот и кожное сало, которые будут выделяться на голове в течение ночи.

2. Распущенные волосы/локоны

Если вы собираетесь оставить волосы распущенными или накрутить их легкими локонами, то за день до Нового года откажитесь от использования бальзама и увлажняющей маски. Так ваши волосы будут максимально облегченными.

Перед тем, как уложить распущенные волосы, нанесите на корни солевой спрей для волос. Это средство не утяжелит пряди, но будет как бы «обволакивать» кутикулу волоса. Солевой спрей в сочетании с сушкой феном создаст лучший прикорневой объем. Во время сушки старайтесь приподнимать волосы выше от кожи головы или можете сушить голову, опустив ее вниз. Чем выше приподнят волос, тем меньше кожного сала на него попадет, а значит, прическа будет выглядеть свежей намного дольше.

3. Собранные прически

При подготовке прически не используйте маленькие шпильки, ведь они плохо крепятся на волосах, «выпадают» во время танца, а значит, ваша прическа может с легкостью развалиться. А вот невидимки лучше выбирать короткие, так как длинные невидимки обычно плохо прилегают к голове, плохо фиксируют прическу и могут цепляться за одежду.

Когда прическа готова, распылите на волосы фиксирующий спрей или лак, но не увлекайтесь. Чрезмерное использование стайлинговых средств утяжеляет волосы и делает прическу недолговечной.

4. Поправляем прическу

В течение ночи поменьше трогайте волосы руками, особенно челку! На ваших руках скапливается пыль и грязь, которая остается на волосах и утяжеляет их.

Если вам все же необходимо поправить распущенные волосы – опустите голову вниз и легонько взбейте их руками у основания, не касаясь корней. Это ненадолго вернет объем укладке. Если вы обладательница жирных волос – воспользуйтесь еще раз сухим шампунем, распылив его на корни волос. Так вы сможете придать прическе свежесть.

Как сохранить макияж?

1. Подготовка кожи

Стойкий макияж невозможно сделать без предварительного ухода за кожей. Это привычное нам тщательное очищение с помощью молочка, геля или пенки, очищающего лосьона и использования сыворотки или крема по типу кожи.

Для праздничной ночи полезной штукой окажется основа под макияж. Здесь также особенно важно выбрать основу, подходящую именно вам.

Силиконовая основа подойдет обладательницам сухой или проблемной кожи – она поможет дольше сохранить влагу за счет создания тонкой пленки, а тональное средство ляжет ровнее. Наносить силиконовую основу нужно буквально по капле, не перегружая кожу.

А вот основа со светоотражающими частицами придаст вашему макияжу легкое сияние, и ваша кожа будет смотреться свежей и молодой.

2. Тональное средство и матирующая пудра

В новогоднюю ночь ваш макияж не увидит дневного средства, а потому можем спокойно выбирать более плотные структуры тонального крема. В любом случае, подбирайте средство исходя из тона вашей кожи, ведь любой образ будет испорчен, если цвет лица отличается от цвета шеи и рук! При создание идеального ровного тона важно и то, как вы наносите средство. Советуем воспользоваться бьюти-блендером и вбивать тональный крем в кожу.

Что же касается пудры, то ее функции знакомы всем – она должна впитывать излишки кожного сала, матировать и выравнивать цвет лица. Но кроме того, пудра продлевает стойкость тонального крема. Наносить ее лучше кистью и очень тонким слоем. Обратите внимание не только на цветные, но и на специальные прозрачные пудры. В баночке они смотрятся белыми, но абсолютно незаметны на коже и подходят к любому тону, надолго фиксируя макияж.

3. Макияж глаз и губ

Для стойкого новогоднего образа выбирайте плотные водостойкие средства – тени, тушь, помаду для губ. Тени рекомендуем выбирать с кремовой текстурой. Если хотите блеска – выбирайте перламутровые тени с мелкими сияющими частицами, так как крупные блестки добавляют тяжести и быстрее осыпаются. Обязательно наносите тени на основу.

Помада будет более стойкой, если она матовая. Тушь на ресницах продержится дольше, если сначала вы прокрасите ресницы специальной прозрачной или белой основой. А зафиксировать волоски бровей поможет специальный гель – цветной или прозрачный. Прокрасить волоски необходимо два раза.

4. Фиксирующий спрей

Это средство нечасто используется в повседневной жизни, но для праздничного образа к применению обязательно! Наносить спрей нужно на уже готовый макияж на расстоянии 20 см крест-накрест. После высыхания на коже создается тонкая эластичная пленочка, незаметная глазу, которая закрепляет слои нанесенной косметики.

5. Матирующие салфетки

Даже если вы все сделали правильно и макияж никуда не «поплыл», на жирной и комбинированной коже все равно появится предательский блеск в Т-зоне. Берите ситуацию под контроль и положите в сумочку пачку матирующих салфеток. Матирующие салфетки представляют собой тонкие листочки бумаги с абсорбентом и работают по принципу промокашками. То есть не стоит протирать ими лицо, просто прикладывайте к коже, промакивая жирный блеск. И только после этого можно снова припудрить лицо. Такие салфетки есть в любом косметическом магазине – просто спросите консультанта!

Прислушайтесь к нашим советам, и ваш образ будет радовать вас и ваших близких на протяжении всей новогодней ночи!

Фото: infox.ru

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