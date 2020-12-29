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Дожди, туман и гололед: прогноз погоды на 30 декабря

29.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди, туман и гололед: прогноз погоды на 30 декабря

Красный уровень опасности из-за гололеда объявлен по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей.

Декабрь подходит к завершению, а за окном не по-зимнему тепло. В ближайшие дни ждать от погоды снежной новогодней сказки не стоит. На улице будет пасмурно, ветрено и сыро.

Завтра, 30 декабря, на погоде скажется влияние циклона, центр которого будет кружить над югом Скандинавского полуострова. А в нашу страну потянутся связанные с ним атмосферные фронты теплого и влажного воздуха южных широт. Столбики термометров поползут вверх.

В среду облачно с небольшими прояснениями. Во многих районах – дожди. Влажность до 90%. Местами туман, видимость до полукилометра, слабый гололед. На дорогах – гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, ночью порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

К утру температура воздуха – от 0°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут 0°С в северо-восточных районах и до +6°С в юго-западных. К вечеру – +1°С…– 4°С.

В последний день уходящего года скажется влияние атмосферных фронтов с юга Европы. Почти повсеместно – дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -1°С по северо-западу до +6°С тепла по юго-востоку, днем +1°С …+ 6°С выше нуля, по Гомельской области воздух прогреется до +8°С. В новогоднюю ночь временами дожди. Облачно. Ночью и утром слабый туман, гололед, на дорогах – гололедица. Температура от -1°С по северо-западу до +7°С по юго-востоку.

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Красный уровень опасности из-за гололеда объявлен по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей. Декабрь подходит к завершению, а за окном не...
 
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