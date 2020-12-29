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Артём Параховский покинул баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск»
Источник материала: ОНТ
Изменение в составе баскетбольного клуба «Цмокi-Мiнск»: команду покинул центровой Артём Параховский.
В составе «драконов» Параховский провёл всего четыре матча. До этого баскетболист был некоторое время без игровой практики. В среднем за время в «Цмоках» Параховский набирал за игру чуть более 10 очков, успев стать с командой обладателем Кубка Беларуси.
Сообщается, что центровой продолжит карьеру за пределами страны.
Фото: Basketball Champions League
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Изменение в составе баскетбольного клуба «Цмокi-Мiнск»: команду покинул центровой Артём Параховский. В составе «драконов» Параховский провёл всего четыре матча....
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