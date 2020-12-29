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Президент Беларуси вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер
Источник материала: ОНТ
Во Дворце Независимости сегодня чествовали белорусов, труд которых воплощается в достижения всей страны! В преддверии Нового года Президент вручил государственные награды.
Александр Лукашенко поздравил собравшихся и обратился к участникам церемонии. Как отметил Глава государства, награждены люди, которые ежедневным созидательным трудом делают родную Беларусь сильнее и богаче. Успешная история каждого из них – лучшее подтверждение слов Президента о человеке как о главном богатстве страны. Церемония получилась теплой, хотя и проходит в официальном формате. Это событие, безусловно, носит общенациональный характер, объединяет белорусов и усиливает чувство собственного достоинства нации.
В зале – врачи, шахтёры, артисты, спортсмены, учёные, правоохранители, юристы, преподаватели, работники сельского хозяйства. Но больше всего среди награждённых педагогов. Их особый вклад отмечает Президент.
Президент вручил ордена Отечества, «За службу Родине», «Почёта», Франциска Скорины, медали «За трудовые заслуги». Новые награды и у покорителей спортивных стихий. Присвоены звания – народных и заслуженных артистов, работников культуры, деятелей искусства, образования, промышленности.
Подводя итоги этих побед, Президент напутствовал и на будущие свершения.
Этот день как нельзя лучше показывает, что для награждённых труд и профессия стали без преувеличения смыслом жизни и служения Родине. Трудовые рекорды и творческие триумфы этих белорусов влияют на успешное развитие страны и будут служить современному обществу и потомкам.
Фото: БЕЛТА
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Во Дворце Независимости сегодня чествовали белорусов, труд которых воплощается в достижения всей страны! В преддверии Нового года Президент вручил...
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