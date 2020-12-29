Президент Беларуси вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер

Источник материала: ОНТ

Во Дворце Независимости сегодня чествовали белорусов, труд которых воплощается в достижения всей страны! В преддверии Нового года Президент вручил государственные награды.





Александр Лукашенко поздравил собравшихся и обратился к участникам церемонии. Как отметил Глава государства, награждены люди, которые ежедневным созидательным трудом делают родную Беларусь сильнее и богаче. Успешная история каждого из них – лучшее подтверждение слов Президента о человеке как о главном богатстве страны. Церемония получилась теплой, хотя и проходит в официальном формате. Это событие, безусловно, носит общенациональный характер, объединяет белорусов и усиливает чувство собственного достоинства нации.

В зале – врачи, шахтёры, артисты, спортсмены, учёные, правоохранители, юристы, преподаватели, работники сельского хозяйства. Но больше всего среди награждённых педагогов. Их особый вклад отмечает Президент.

«Сегодня мы чествуем работников промышленности, медиков, педагогов, правоохранителей, артистов, тренеров, спортсменов, священнослужителей. Всех тех, кто своим ежедневным созидательным трудом делает Беларусь богаче и сильнее», – сказал Президент.

Президент вручил ордена Отечества, «За службу Родине», «Почёта», Франциска Скорины, медали «За трудовые заслуги». Новые награды и у покорителей спортивных стихий. Присвоены звания – народных и заслуженных артистов, работников культуры, деятелей искусства, образования, промышленности.

Подводя итоги этих побед, Президент напутствовал и на будущие свершения.

«Новый год традиционно связан с надеждами на будущее, ожиданиями чудес и подарков. Даже мы, взрослые, ждем чудес. Высокие заслуженные награды и почетные звания – тоже подарок вам, вашим трудовым коллективам, родным. Знак признания заслуг перед государством», – отметил Александр Лукашенко.

Этот день как нельзя лучше показывает, что для награждённых труд и профессия стали без преувеличения смыслом жизни и служения Родине. Трудовые рекорды и творческие триумфы этих белорусов влияют на успешное развитие страны и будут служить современному обществу и потомкам.

Фото: БЕЛТА

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