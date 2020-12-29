Александр Лукашенко: «Спортсмены своими победами прославляют страну. Как показало время, к сожалению, не все»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал сегодня указ о присуждении специальной премии «Белорусский спортивный Олимп» 2020 года.



Фото: president.gov.by

Премии удостоены тренер-преподаватель Сенненской СДЮШОР Валерий Лекторов, заведующий отделом спортивных новостей Агентства телевизионных новостей НГТРК Николай Стуло и директор Местного благотворительного фонда имени Алексея Талая, член национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Алексей Талай.

«Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности», — говорится в сообщении.

Также Александр Лукашенко высказался о белорусских спортсменах и тренерах.

«Спортсмены и тренеры своими победами прославляют страну. Как показало время, к сожалению, не все», — приводит слова Лукашенко его официальный сайт.

Напомним, что более 1900 представителей спорта, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира, подписали письмо против насилия и за честные выборы. В их числе Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Наталья Зверева, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Татьяна Троина, Илья Шкурин, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Елена Левченко, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Андрей Островский, Сергей Герасимец, Владимир Ваткин, Александр Лухвич, Наталья Марченко, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.

В ответ вышло письмо провластных спортсменов. Под этим обращением есть подписи более 20 олимпийских чемпионов. В их числе — гребцы Леонид Гейштор, Вадим Махнев, Екатерина Карстен, Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Дмитрий Довгаленок, Андрей и Александр Богдановичи, легкоатлеты Янина Провалинская-Карольчик, Геннадий Авдеенко, Эллина Зверева, Татьяна Ледовская, гандболисты Андрей Барбашинский, Александр Каршакевич, биатлонист Сергей Булыгин, дзюдоист Игорь Макаров, борец Александр Медведь, фехтовальщики Борис Корецкий, Николай Алехин, тяжелоатлет Валерий Шарий, гимнастка Елена Волчецкая, стрелок Сергей Мартынов, фристайлист Антон Кушнир, батутист Владислав Гончаров. А также легендарные тренеры (Миронович, Шантарович, Лепарская, Карполь), действующие лидеры сборных по гребле, художественной гимнастике, легкой атлетике и даже Арина Соболенко — теннисистка из топ-10 рейтинга WTA.