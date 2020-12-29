Лукашенко: Рано или поздно молодежь услышит голос разума

Об этом Лукашенко заявил, обращаясь к участникам Белорусского новогоднего бала для молодежи, который проходит во Дворце Независимости, передает БелТА.





«Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий — юные и горячие головы, ваши головы. Так было всегда. И в мои времена, и позже. Но убежден: рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее, — сказал политик. — А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю».





«Вы все учили историю и должны помнить: веками наша земля была под сапогом иноземцев. Все это было и не должно повториться, если мы действительно хотим быть независимыми», — добавил Лукашенко.



