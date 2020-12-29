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Лукашенко: Рано или поздно молодежь услышит голос разума

29.12.2020 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рано или поздно молодежь услышит не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума и скажет спасибо тем, кто сохранил страну.



Об этом Лукашенко заявил, обращаясь к участникам Белорусского новогоднего бала для молодежи, который проходит во Дворце Независимости, передает БелТА.

«Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий — юные и горячие головы, ваши головы. Так было всегда. И в мои времена, и позже. Но убежден: рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее, — сказал политик. — А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю».

«Вы все учили историю и должны помнить: веками наша земля была под сапогом иноземцев. Все это было и не должно повториться, если мы действительно хотим быть независимыми», — добавил Лукашенко.
 
 
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Рано или поздно молодежь услышит не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума и скажет спасибо тем, кто сохранил страну.
 
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