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Омоновец Андрей Бекиш отсудил у "Нашей Нивы" 1500 рублей

29.12.2020 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Наша Нива" проиграла суд омоновцу Андрею Бекишу и должна заплатить ему 1500 рублей моральной компенсации.


Омоновец Андрей Бекиш выиграл суд у "Нашей Нивы" / nn.by​

Такое решение приняла судья Московского района Минска Инна Яловая, пишет издание.

В июле 2020-го блогер Степан Путило опубликовал в своем ТГ-канале видео, на котором Бекиш, одетый в гражданскую одежду, подскакивает к одному из задержанных протестующих со спины и несколько раз бьет его. "Наша Нива" опубликовала статью, в которой одноклассники омоновца рассказывают о его детстве.

Бекиш предъявил претензии к нескольким фразам в статье. Например, что он "с большим рвением избивал протестующих". Также он заявил, что одноклассники не могли говорить о нем следующее: "Каким же нужно быть трусом, чтобы такое делать...", "Должен же я знать, подавать ли ему руку". Опровергал он и такую историю: "Помню, как на уроке физкультуры я собирала мячики после урока, а он подошел ко мне и просто ударил под дых. У меня аж в глазах потемнело".


"Наша Нива" говорила, что большинство фраз — это мнения тех или иных людей, право на которые гарантирует Конституция. Другие фразы подтверждаются фактами: на видео видно, как Бекиш избивает несопротивляющего демонстранта. Вдобавок одна из его одноклассниц пришла в суд и подтвердила, что история с ударом в живот случилась именно с ней. 

Обоснование своих моральных страданий Бекиш в суд также не предоставил. 

Тем не менее суд принял его сторону.
 
Теги: Минск
 
 
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"Наша Нива" проиграла суд омоновцу Андрею Бекишу и должна заплатить ему 1500 рублей моральной компенсации.
 
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