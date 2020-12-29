Омоновец Андрей Бекиш выиграл суд у "Нашей Нивы" / nn.by​





пишет издание. Такое решение приняла судья Московского района Минска Инна Яловая,издание.





В июле 2020-го блогер Степан Путило опубликовал в своем ТГ-канале видео, на котором Бекиш, одетый в гражданскую одежду, подскакивает к одному из задержанных протестующих со спины и несколько раз бьет его. "Наша Нива" опубликовала статью, в которой одноклассники омоновца рассказывают о его детстве.





Бекиш предъявил претензии к нескольким фразам в статье. Например, что он "с большим рвением избивал протестующих". Также он заявил, что одноклассники не могли говорить о нем следующее: "Каким же нужно быть трусом, чтобы такое делать...", "Должен же я знать, подавать ли ему руку". Опровергал он и такую историю: "Помню, как на уроке физкультуры я собирала мячики после урока, а он подошел ко мне и просто ударил под дых. У меня аж в глазах потемнело".









"Наша Нива" говорила, что большинство фраз — это мнения тех или иных людей, право на которые гарантирует Конституция. Другие фразы подтверждаются фактами: на видео видно, как Бекиш избивает несопротивляющего демонстранта. Вдобавок одна из его одноклассниц пришла в суд и подтвердила, что история с ударом в живот случилась именно с ней.





Обоснование своих моральных страданий Бекиш в суд также не предоставил.





Тем не менее суд принял его сторону.