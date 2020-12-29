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Обнаружена возможная соседняя Вселенная

29.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Обнаружена возможная соседняя Вселенная

  • 29.12.2020, 20:14
  • 2,707
Обнаружена возможная соседняя Вселенная

Космологи пришли к выводу, что первичные черные дыры могли возникнуть из «младенческих вселенных».

Ученые Физико-математического института имени Кавли (Япония) описали новый сценарий возникновения первичных черных дыр, которые образовались еще до рождения звезд и галактик. Также исследователи сообщили о возможном обнаружении такого объекта, что согласуется со сценарием существования соседних вселенных. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, кратко об исследовании рассказывается на Phys.org.

Космологи пришли к выводу, что первичные черные дыры могли возникнуть из «младенческих вселенных», образовавшихся во время инфляции — периода быстрого расширения основной Вселенной. Маленькие вселенные быстро схлопываются, но большое количество энергии, высвобождаемое в небольшом объеме пространства, приводит к появлению черной дыры. Если же младенческая Вселенная достаточно большая, то внешний наблюдатель видит ее как черную дыру, а внутренний — как расширяющуюся Вселенную.

Первичные черные дыры гипотетически можно обнаружить с помощью гигантской цифровой камеры Hyper Suprime-Cam, установленной на 8,2-метровом телескопе Subaru на горе Мауна-Кеа (Гавайи). Астрономы фиксируют событие повышения яркости звезды, что указывает на прохождение на ее фоне черной дыры, искривляющей лучи света. Степень повышения яркости позволяет определить массу черной дыры, и ученые уже обнаружили возможную первичную черную дыру с массой Луны, которая соответствует сценарию мультивселенной.

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Космологи пришли к выводу, что первичные черные дыры могли возникнуть из «младенческих вселенных».
 
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