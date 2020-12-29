Источник материала: Хартия'97

Акции добывающих биткоин компаний выросли на 300-500% за два месяца 29.12.2020, 20:01

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фото: cryptocurrency.tech

Ценные бумаги майнинг-фирм подорожали в несколько раз на фоне увеличения курса первой криптовалюты.

За последние два месяца акции компаний, занимающихся майнингом биткоина и других криптовалют, показали многократный рост. Например, бумаги HIVE Blockchain Technologies с конца октября подорожали более чем на 500%, с $0,32 до $2, согласно данным tradingview.com. В моменте цена достигала $2,2, а с начала года она выросла на 2500%, передает РБК .

Схожую динамику продемонстрировали акции компании Riot Blockchain, сфокусировавшейся на майнинге биткоина. Котировки ее ценных бумаг за два последних месяца поднялись на 330%, до $15. Рост цены с 1 января составил 1240%.

Акции добытчика биткоинов Marathon Patent Group за те же два месяца прибавили 400% и теперь стоят $11,7. Неделю назад, 22 декабря, курс инструмента установил максимум в $14. С начала года его котировки выросли на 1150%.

Основной причиной удорожания акций майнеров стал рост стоимости биткоина. С начала сентября курс первой криптовалюты вырос на 165%, до текущей отметки в $26,5 тыс., 27 декабря достигая $28,3 тыс. В 2020 году BTC подорожал на 280%. Доходность его добычи также увеличилась — это показатель поднялся на 185% с мая, когда состоялся халвинг.

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