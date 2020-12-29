ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Акции добывающих биткоин компаний выросли на 300-500% за два месяца

29.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Акции добывающих биткоин компаний выросли на 300-500% за два месяца

  • 29.12.2020, 20:01
  • 1,065
Акции добывающих биткоин компаний выросли на 300-500% за два месяца
фото: cryptocurrency.tech

Ценные бумаги майнинг-фирм подорожали в несколько раз на фоне увеличения курса первой криптовалюты.

За последние два месяца акции компаний, занимающихся майнингом биткоина и других криптовалют, показали многократный рост. Например, бумаги HIVE Blockchain Technologies с конца октября подорожали более чем на 500%, с $0,32 до $2, согласно данным tradingview.com. В моменте цена достигала $2,2, а с начала года она выросла на 2500%, передает РБК.

Схожую динамику продемонстрировали акции компании Riot Blockchain, сфокусировавшейся на майнинге биткоина. Котировки ее ценных бумаг за два последних месяца поднялись на 330%, до $15. Рост цены с 1 января составил 1240%.

Акции добытчика биткоинов Marathon Patent Group за те же два месяца прибавили 400% и теперь стоят $11,7. Неделю назад, 22 декабря, курс инструмента установил максимум в $14. С начала года его котировки выросли на 1150%.

Основной причиной удорожания акций майнеров стал рост стоимости биткоина. С начала сентября курс первой криптовалюты вырос на 165%, до текущей отметки в $26,5 тыс., 27 декабря достигая $28,3 тыс. В 2020 году BTC подорожал на 280%. Доходность его добычи также увеличилась — это показатель поднялся на 185% с мая, когда состоялся халвинг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ценные бумаги майнинг-фирм подорожали в несколько раз на фоне увеличения курса первой криптовалюты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Начался отбор делегатов на Всебелорусское народное собрание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика