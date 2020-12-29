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Вице-президент ИИХФ: Фазель должен сказать Лукашенко правду – ЧМ в Беларуси невозможен

29.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вице-президент ИИХФ: Фазель должен сказать Лукашенко правду – ЧМ в Беларуси невозможен

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  • 29.12.2020, 19:48
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Вице-президент ИИХФ: Фазель должен сказать Лукашенко правду – ЧМ в Беларуси невозможен

Фазель в январе встретится с Тараканом.

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола прокомментировал информацию о том, что глава ИИХФ Рене Фазель в январе встретится с Лукашенко и обсудит проведение ЧМ-2021 в Минске, передает «Трибуна».

«Сейчас ситуация выглядит намного более определенно. Постепенно играть в Беларуси стало невозможно. Я настаивал на этом уже давно. Изначально я был один, затем меня поддержал датчанин. Постепенно давление стало нарастать. Фазель должен сказать Лукашенко правду – чемпионат мира на территории Беларуси невозможен.

Сможет ли Латвия принять ЧМ в одиночку? Латвийцы заявили, что готовы построить каток на футбольном стадионе на 6 тысяч зрителей. Надеюсь, к маю мы сможем получить хотя бы половину от нормального количества болельщиков на трибунах. Пока что я не считаю «пузырь» для ЧМ вариантом номер один», – сказал Куммола.

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF приняла решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Беларуси. Федерация хоккея Беларуси сообщила, что не получала официальных уведомлений от IIHF.

Watson пишет, что Фазель собирается лично прилететь в Минск, чтобы «мягко» объявить Лукашенко эту новость. «Это вопрос приличия», – добавляет издание.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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