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Минюст зарегистрировал общественное объединение «Патриоты Беларуси» после награждения его основателя Александром Лукашенко

29.12.2020 20:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство юстиции 24 декабря зарегистрировало республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси».

Минюст зарегистрировал общественное объединение «Патриоты Беларуси» после награждения его основателя Александром Лукашенко
Источник: Минюст

По информации ведомства, целями объединения являются «построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси»; «воспитание у граждан уважения и гордости к государственным символам Республики Беларусь»; «объединение граждан Республики Беларусь на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа, его культурных традиций и исторической судьбы»; «стремление к сохранению суверенитета и независимости государства».

23 декабря пресс-служба Лукашенко сообщила, что он объявил благодарность основателю объединения Сергею Рачковскому.

 
 
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Министерство юстиции 24 декабря зарегистрировало республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси».
 
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