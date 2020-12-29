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Врачи, педагоги, аграрии: Лукашенко вручил государственные награды лучшим
29.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды. Церемония прошла во Дворце независимости, передает телеканал «МИР 24».
Среди награжденных – врачи, спортсмены, артисты, аграрии, военные, священнослужители. Но больше всего педагогов. Их роль в обществе, по мнению Лукашенко, чрезвычайно высока. Президент назвал гостей национальным достоянием и подчеркнул, что это не пафос, а факт. Предновогоднее настроение придало особую атмосферу церемонии. Глава государства поздравил награжденных с наступающими праздниками.
Орденами, медалями, почетными званиями в различных сферах деятельности сегодня наградили около 40 граждан Беларуси.
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Орденами, медалями, почетными званиями в различных сферах деятельности были награждены около 40 граждан Беларуси.
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