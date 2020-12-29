Врачи, педагоги, аграрии: Лукашенко вручил государственные награды лучшим

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды. Церемония прошла во Дворце независимости, передает телеканал «МИР 24».

Среди награжденных – врачи, спортсмены, артисты, аграрии, военные, священнослужители. Но больше всего педагогов. Их роль в обществе, по мнению Лукашенко, чрезвычайно высока. Президент назвал гостей национальным достоянием и подчеркнул, что это не пафос, а факт. Предновогоднее настроение придало особую атмосферу церемонии. Глава государства поздравил награжденных с наступающими праздниками.

«Новый год традиционно связан с надеждами на будущее, ожиданиями чудес и подарков. Даже мы, взрослые, ждем чудес. Высокие заслуженные награды и почетные звания – тоже подарок вам, вашим трудовым коллективам, родным. Знак признания заслуг перед государством. Абсолютно убежден, что вы на этом не остановитесь. Впереди у вас новые профессиональные высоты и достижения», – сказал Лукашенко.

Орденами, медалями, почетными званиями в различных сферах деятельности сегодня наградили около 40 граждан Беларуси.