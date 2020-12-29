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У Таракана нет денег на чемпионат мира по хоккею
Источник материала: Хартия'97
У Таракана нет денег на чемпионат мира по хоккею
Появилось письмо о том, что режим не будет выделять бюджетные деньги на ЧМ-2021.
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В письме сообщается о выработке аргументированного обоснования по запрашиваемым финансам и источникам с учетом того, что на этапе планировании чемпионата Лукашенко доложено, что выделение бюджетных средств на проведение ЧМ не планируется (кроме возвратной бюджетной ссуды).
Предлагается детально проработать предложения Минспорта и федерации об участии органов госуправления в финансировании мероприятий чемпионата, обеспечить максимальную оптимизацию расходов исходя из различных сценариев проведения чемпионата.
Также заявлено, что необходимо обозначить объемы финансового участия федерации и НОК Беларуси в покрытии недостающих средств.
Предлагается предоставить Лукашенко готовый проект 30 декабря.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ЧМ-2021 будет перенесен из Беларуси. Глава ИИХФ Рене Фазель намерен посетить Беларусь и заявить об этом Лукашенко лично.
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Появилось письмо о том, что режим не будет выделять бюджетные деньги на ЧМ-2021.
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