ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Страны ЕС одобрили применение соглашения по Brexit с 1 января

29.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Страны ЕС одобрили применение соглашения по Brexit с 1 января

  • 29.12.2020, 21:15
Страны ЕС одобрили применение соглашения по Brexit с 1 января

Европарламент ратифицирует соглашение по Brexit задним числом в начале 2021 года.

Все 27 стран-участников Евросоюза одобрили временное применение с 1 января 2021 года соглашения ЕС и Великобритании о торговле и сотрудничестве. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастьян Фишер, передает DW.

Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Европейского совета Шарль Мишель подпишут документ утром 30 декабря. Позднее подпись должен поставить и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Европарламент же ратифицирует соглашение по "Брекзиту" задним числом в начале 2021 года.

Соглашение о двусторонней торговле было достигнуто 24 декабря, всего за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Долгий путь к выходу из ЕС

Великобритания вышла из Евросоюза в январе 2020 года, спустя 43 месяца после победы сторонников "Брекзита" на референдуме 2016 года. А 31 декабря завершится переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе, при этом обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах, но не участвует в принятии решений в ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европарламент ратифицирует соглашение по Brexit задним числом в начале 2021 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Врачи, педагоги, аграрии: Лукашенко вручил государственные награды лучшим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика