ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Немецкие политики обсуждают возможность политического убежища для Навального

29.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Немецкие политики обсуждают возможность политического убежища для Навального

1
  • 29.12.2020, 21:00
  • 1,949
Немецкие политики обсуждают возможность политического убежища для Навального
Алексей Навальный

Депутат бундестага Рената Альт считает, что пора предложить политику убежище в Германии.

Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стоило бы предложить политическое убежище в Германии, считает депутат бундестага Рената Альт (Renata Alt). "Пришло время подумать о том, что можно предложить Навальному политическое убежище. Не думаю, что он может отправиться в поездку в Россию, не подвергая себя опасности быть арестованным. Нельзя исключать и новую попытку отравления", - заявила депутат от Свободной демократической партии (СвДП) в интервью DW во вторник, 29 декабря.

Так эксперт фракции СвДП по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы отреагировала на сообщение российского ФСИН о возможном реальном сроке для политика по делу "Ив Роше". "Интересно, что еще пару дней назад (пресс-секретарь президента РФ. - Ред.) Дмитрий Песков сам говорил: "Мы не читаем медицинские издания". А теперь происходит отсылка к публикации в медицинском издании Lancet. Уже одно это похоже на сатиру", - подчеркнула Рената Альт.

По ее мнению, тем самым российские власти "косвенно подтвердили, что это они стоят за этим преступлением". "Служба исполнения наказаний не действует самостоятельно. И вообще странно наблюдать, что сейчас ведется следствие не в отношении тех людей, имена которых были раскрыты в связи с покушением на Навального. А вместо этого выставляются такие требования в отношении самого Алексея Навального", - отметила Рената Альт.

Эрлер: Кремль не заинтересован в возвращении Навального в Россию

В тот же день бывший координатор правительства ФРГ по отношениям с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер (Gernot Erler) констатировал в беседе с DW, что у российского политика были бы хорошие шансы получить политическое убежище в ФРГ.

Однако Эрлер усомнился, что Навальный воспользуется этим правом. "Он заявлял, что его миссия заключается в борьбе с коррупцией и с российской элитой, которую он неоднократно критиковал. Он очень эффективно выполнял свою работу в России. А находясь в Германии, он не сможет так же продолжать этим заниматься", - пояснил экс-депутат бундестага.

По мнению Эрлера, Алексею Навальному предстоит решить, что для него важнее: "собственная безопасность и безопасность своей семьи или продолжение, можно сказать, дела своей жизни". А заявление ФСИН Гернот Эрлер трактует как "предупреждение" оппозиционеру. "Мне кажется, что Кремль не заинтересован в возвращении Навального в Россию. Скажем так, он, поставил под сомнение честь ФСБ, в том числе своим интервью с Константином Кудрявцевым", - сказал бывший координатор германского правительства по РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат бундестага Рената Альт считает, что пора предложить политику убежище в Германии.
 
Новости дня
Новости разные
 
2020. Самы гарачы год незалежнай Беларусі. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика