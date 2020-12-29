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На Алексея Навального завели уголовное дело

29.12.2020 21:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против Алексея Навального. Речь идет о ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В СК полагают, что он тратил на личные нужды деньги, собранные в качестве пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих организаций.

«Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых „Фонд борьбы с коррупцией“, „Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года»“, „Фонд организации и координации защиты прав граждан“, „Фонд правового обеспечения граждан“, „Фонд защиты прав граждан «ШТАБ»«, с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — говорится в сообщении СК.

Алексей Навальный уже отреагировал на эту новость в Twitter.

 
Теги: Новости
 
 
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Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против Алексея Навального. Речь идет о ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В...
 
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