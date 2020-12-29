Источник материала: Хартия'97

Задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо 2 29.12.2020, 22:55

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Андрей Шарендо

Неизвестные задержали его на глазах у жены и детей.

Задержан активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

Его задержали возле собственного подъезда на глазах жены и детей, передает «Белсат» .

Лукашисты, которые его задерживали, не представились, но сказали, что везут его в Московский РОВД Бреста.

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