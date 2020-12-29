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Задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо
Источник материала: Хартия'97
Задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо
Неизвестные задержали его на глазах у жены и детей.
Задержан активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.
Его задержали возле собственного подъезда на глазах жены и детей, передает
Лукашисты, которые его задерживали, не представились, но сказали, что везут его в Московский РОВД Бреста.
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Неизвестные задержали его на глазах у жены и детей.
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