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Задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо

30.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо

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  • 29.12.2020, 22:55
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Задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо
Андрей Шарендо

Неизвестные задержали его на глазах у жены и детей.

Задержан активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

Его задержали возле собственного подъезда на глазах жены и детей, передает «Белсат».

Лукашисты, которые его задерживали, не представились, но сказали, что везут его в Московский РОВД Бреста.

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Теги: Брест
 
 
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Неизвестные задержали его на глазах у жены и детей.
 
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