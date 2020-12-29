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В Польше начнут производить электромобили Jeep, Fiat и Alfa Romeo
Источник материала: Хартия'97
В Польше начнут производить электромобили Jeep, Fiat и Alfa Romeo
Компания Fiat Chrysler Automobiles PL расширит и модернизирует свой завод в городе Тыхы.
Гибридные и электромобили марок Jeep, Fiat и Alfa Romeo начнут производить в 2022 году на заводе в городе Тыхы в Силезском воеводстве, в 20 километрах к югу от Катовице, передает
Компания Fiat Chrysler Automobiles PL к 100-летию своего присутствия в Польше расширит и модернизирует свой завод в Тыхы. Заместитель премьер-министра Польши, министр развития, труда и технологий Ярослав Говин сообщил, что инвестиции компании составляют почти 168 млн евро. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в связи с этим отметил, что в стране формируется «будущее автомобильной промышленности»: «Мы привлекаем инвестиции даже во время кризиса».
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Компания Fiat Chrysler Automobiles PL расширит и модернизирует свой завод в городе Тыхы.
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