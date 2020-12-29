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В отношении Алексея Навального завели новое уголовное дело

30.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В отношении Алексея Навального завели новое уголовное дело

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  • 29.12.2020, 22:06
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В отношении Алексея Навального завели новое уголовное дело
Алексей Навальный

«Путин, похоже, бьется в истерике», - отреагировал на эту новость сам Навальный.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении оппозиционера Алексея Навального. Его подозревают якобы в растрате средств, которые жертвовали его организациям, передает ВВС.

"Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций... с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Однако, утверждает следствие, Навальный якобы потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - в частности, на "приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)".

В сообщении уточняется, что речь идет о сборе средств в пользу "Фонда борьбы с коррупцией", "Фонда поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонда организации и координации защиты прав граждан", "Фонда правового обеспечения граждан", "Фонда защиты прав граждан "ШТАБ".

"Путин, похоже, бьется в истерике", - отреагировал на эту новость сам Навальный в "Твиттере".

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что условный срок Навального, к которому его приговорили по делу "Ив Роше", может быть заменен на реальный.

Алексей Навальный после отравления в России был вывезен для лечения в Германию. После того как он пришел в сознание, он несколько раз заявлял о намерении вернуться в Россию. Он утверждает, что его сроки его возвращения зависят от мнения врачей.

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Теги: Новости
 
 
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«Путин, похоже, бьется в истерике», - отреагировал на эту новость сам Навальный.
 
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