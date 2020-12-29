ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

НАУ будет добиваться санкций в отношении участников всебелорусской сходки

30.12.2020 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Народное антикризисное управление назвало Всебелорусское народное собрание высшей формой обмана народа и глумления над демократией и предупреждает возможных участников этого театрального мероприятия о возможных санкциях.

«В условиях непрекращающегося террора, общего правового дефолта и нелегитимности всех ветвей власти, преступный режим имитирует диалог с народом, у которого он сам же отнял право голоса и возможность участвовать в политических процессах», - говорится в комментарии НАУ.

«Чем же является ВНС по нашему мнению? Высшей формой обмана народа и глумления над демократией… Очередной политической манипуляцией с целью придать власти Лукашенко легитимность в глазах беларусов и международного сообщества… Кукольным вертепом и шапито имени Лукашенко, для которого власть в очередной раз намерена сама отобрать и марионеток, и публику», - сказано в сообщении.

«В текущих условиях Народное антикризисное управление не признает заявленное Всебелорусское народное собрание в качестве легитимного органа и диалоговой площадки. Считает его антинародным и незаконным по своей сути. А участие в нем марионеточных делегатов – идеологической поддержкой репрессий и режима Лукашенко, пособничеством в захвате и удержании власти», - подчеркивается в сообщении.

«Мы будем инициировать внесение участников «сходки» в санкционные списки, а также в базу Единой книги регистрации преступлений – как людей, грубо нарушающих конституцию, права и свободы граждан Беларуси. Каждый должен отвечать за свое соучастие в легитимизации преступлений режима», - предупреждает НАУ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народное антикризисное управление назвало Всебелорусское народное собрание высшей формой обмана народа и глумления над демократией и предупреждает возможных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика