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Плательщики единого налога могут до 1 января уведомить о переходе на упрощенку

30.12.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Организации - плательщики единого налога могут до 1 января 2021 года подать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

Подобная спешка вызвана тем, что с 1 января 2021 года из Налогового кодекса исключается глава 40, регламентирующая порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход.

"При принятии проекта закона с указанной поправкой организации, являющиеся в 2020 году плательщиками единого налога, вправе с 1 января 2021 года перейти на применение упрощенной системы налогообложения в порядке и на условиях, определенных главой 32, в том числе при одновременном соблюдении определенных требований", - говорится в сообщении.

На упрощенку смогут перейти организации, валовая выручка которых за первые 9 месяцев 2020 года и численность работников в среднем не превысили 1538843 рубля и 100 человек.

Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения должно быть представлено в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 31 декабря 2020 года.

 
 
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Организации - плательщики единого налога могут до 1 января 2021 года подать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, сообщила пресс-служба...
 
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