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Лукашенко на вручении наград упрекнул «неправильных» спортсменов и артистов
Источник материала: Партизан
Сегодня перед новогодним балом во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил государственные награды. Их обладатели были определены указом от 23 декабря.
Начальник управления Госкомитета судэкспертиз по Витебской области Юрий Щетько удостоен ордена "За службу Родине" III степени, 29 декабря 2020 года
Выступая перед награжденными, Лукашенко высказался об их заслугах перед государством и народом, пишет
Лукашенко особенно подчеркнул важную роль медиков, педагогов, ученых, промышленников. Высказался он и о спортсменах и деятелях искусства. При этом он не преминул упрекнуть тех из них, кто занял гражданскую позицию, идущую вразрез с позицией власти.
«Душу народа и традиции сохраняют и обогащают мастера искусств, воспитывают в людях человечность и благородство. Опять будем откровенны: к сожалению, как показали события, не все. Люди в погонах, наши военные, защищают правопорядок, безопасность и суверенитет. Спортсмены и тренеры своими победами прославляют страну. Как показало время, к сожалению, не все. Но все вы, присутствующие здесь, — яркие, состоявшиеся личности, успешные люди и пример для подражания», — сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Государственные награды из его рук в канун Нового года получили 43 человека. Среди них — директор РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, настоятельница Гродненского женского монастыря игуменья Гавриила, зампред Минского горисполкома Артем Цуран, певица Жанет и т.д.
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Сегодня перед новогодним балом во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил государственные награды. Их обладатели были определены указом от 23 декабря.
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