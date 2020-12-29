Лукашенко на вручении наград упрекнул «неправильных» спортсменов и артистов

REFORM.by Выступая перед награжденными, Лукашенко высказался об их заслугах перед государством и народом, пишет





Лукашенко особенно подчеркнул важную роль медиков, педагогов, ученых, промышленников. Высказался он и о спортсменах и деятелях искусства. При этом он не преминул упрекнуть тех из них, кто занял гражданскую позицию, идущую вразрез с позицией власти.









«Душу народа и традиции сохраняют и обогащают мастера искусств, воспитывают в людях человечность и благородство. Опять будем откровенны: к сожалению, как показали события, не все. Люди в погонах, наши военные, защищают правопорядок, безопасность и суверенитет. Спортсмены и тренеры своими победами прославляют страну. Как показало время, к сожалению, не все. Но все вы, присутствующие здесь, — яркие, состоявшиеся личности, успешные люди и пример для подражания», — сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.





Государственные награды из его рук в канун Нового года получили 43 человека. Среди них — директор РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, настоятельница Гродненского женского монастыря игуменья Гавриила, зампред Минского горисполкома Артем Цуран, певица Жанет и т.д.



