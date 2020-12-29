Окупаемость — минимум 40 лет, а не 15: Власти рассказали, сколько денег экономит БелАЭС









Sputnik . Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко во время визита на Беларуськалий, передает





— Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка 750 тысяч долларов, — сказал глава правительства.





Известно, что на строительство БелАЭС (точнее, на 90% стоимости строительства) Россия выделила кредит в размере 10 миллиардов долларов, которые надо будет начать отдавать с апреля 2021 года каждые полгода 30 равными долями.





Лукашенко в 2019 году заявил, что общая стоимость БелАЭС может составить около 7 миллиардов долларов, но эти данные пока не подтверждены. Если исходить из первоначально оговоренных сумм, то на всю АЭС могло уйти до 11 миллиардов долларов.









Сейчас станция, которое после поломки и нескольких остановок проработала совсем небольшое время, экономит, по словам премьера, 750 тысяч долларов в день. Значит, вся сумма строительства окупится примерно за 14.670 дней, или за 40 лет.





Надо учесть, что это очень грубый подсчет, в котором не учитываются ни изменение цены на газ (которая для Беларуси растет с каждым годом), ни стоимость ядерного топлива, которое нужно обновлять каждые два года, а отработавшее — обезвреживать и захоранивать.





В 2011 году эксперты говорили, что окупаемость БелАЭС составит 15–20 лет; в 2017–м директор атомной станции заявлял, что она окупится за 19 лет; летом этого года общественное объединение «Экодом» представило доклад, по которому станция окупится лишь за 60 лет.