Преподавателей вузов заставляют подписывать открытки для Лукашенко

Акцию под названием «Ваша открытка для народного президента» запустила Коммунистическая партия Беларуси, которую ранее возглавлял нынешний министр образования Игорь Карпенко. Об этом стало известно после того, как в сеть попало фото информационного письма Барановичского государственного университета.







