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Преподавателей вузов заставляют подписывать открытки для Лукашенко
Источник материала: Партизан
Гомельское издание «Флагшток»
Акцию под названием «Ваша открытка для народного президента» запустила Коммунистическая партия Беларуси, которую ранее возглавлял нынешний министр образования Игорь Карпенко. Об этом стало известно после того, как в сеть попало фото информационного письма Барановичского государственного университета.
Фото: Еврорадио
Открытка должна быть подписана от руки, содержать поздравление Александру Лукашенко с наступающими праздниками и подписана соответствующим структурным подразделением. Акция в вузах проводится согласно распоряжению Министерства образования Республики Беларусь. Участие — «добровольно-принудительное».
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Гомельское издание «Флагшток» сообщает: преподавателям БелГУТа (университет транспорта) предложено написать поздравлению беларускому руководству. Каждой...
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