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Инициатора создания белорусскоязычных классов в Барановичах депортируют из РБ

30.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 декабря на рабочем месте на авиазаводе в Барановичах милиционеры задержали активиста Олега Малащенко и отправили в ИВС, пишет Intex-press.by. Завтра его ждет депортация.


Олег и Татьяна Малащенко / семейный архив, intex-press.by​

Малащенко — уроженец Барановичей, бывший офицер. Службу он заканчивал в России, поэтому получил российское гражданство. В Барановичах живет с 2004 года. Вместе с женой они добились открытия в городе белорусскоязычных классов, участвовали в национальных проектах и популяризации белорусской культуры, неоднократно были наблюдателями на выборах.

25 ноября Малащенко пригласили в отделение по гражданству и миграции Барановичского ГОВД и вручили решение о его высылке из страны с 25 декабря. Он подал апелляцию на это решение в Брестский областной суд, но ответа пока не получил. 

Тем не менее сегодня мужчину задержали милиционеры. 

"После обеда муж позвонил и сказал, что его вызвали в отдел кадров, где сказали одеться и готовиться к тому, что за ним приедут. А чуть позже мне позвонили из ИВС и сказали, чтобы я собрала его документы и вещи и привезла в ИВС, так как завтра, 30 декабря, Олега насильно депортируют из Беларуси в Россию. Теперь я пытаюсь связаться с адвокатами и проконсультироваться по этому поводу. Я надеюсь, нам дадут с ним увидеться, потому что дети в шоке, я тоже. Я считаю, его высылка незаконна, пока мы не получим ответ из Бреста", — рассказывает Татьяна Малащенко. 

Она считает, что ее мужа хотят депортировать, так как власти считают его одним из зачинщиков протестов на 558-м авиационном ремонтном заводе, которые произошли после президентских выборов.
 
Теги: Брест
 
 
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29 декабря на рабочем месте на авиазаводе в Барановичах милиционеры задержали активиста Олега Малащенко и отправили в ИВС, пишет Intex-press.by. Завтра его ждет...
 
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