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Лукашенко сменил командование Военно-воздушными силами и войсками ПВО

30.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 декабря Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, передает БЕЛТА.



Он уволил генерал-майора Сергея Труса с должности начальника Главного штаба — первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны в запас. При этом Трусу оставлено право ношения военной формы одежды и знаков различия.

На его место назначен генерал-майор Андрей Гурцевич, ранее занимавший должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО. 

Новым заместителем командующего ВВС и войсками ПВО назначен полковник Дмитрий Михолап.
 
 
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29 декабря Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, передает БЕЛТА.
 
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