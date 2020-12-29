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Лукашенко сменил командование Военно-воздушными силами и войсками ПВО
Источник материала: Партизан
29 декабря Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, передает БЕЛТА.
Он уволил генерал-майора Сергея Труса с должности начальника Главного штаба — первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны в запас. При этом Трусу оставлено право ношения военной формы одежды и знаков различия.
На его место назначен генерал-майор Андрей Гурцевич, ранее занимавший должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО.
Новым заместителем командующего ВВС и войсками ПВО назначен полковник Дмитрий Михолап.
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29 декабря Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, передает БЕЛТА.
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