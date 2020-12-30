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10 знаменитых мужчин, которые гордятся своей сединой

30.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 знаменитых мужчин, которые гордятся своей сединой

Многие знаменитости закрашивают седину, но есть и те, кто предпочитает естественное старение. Сделали для вас подборку звёздных мужчин, которые гордятся своей сединой.


Джордж КлуниДжефф Голдблюм

Ричард Гир


Патрик Депмси


Мэтт Леблан

Район Рейндольдс

Харрисон Форд

Тейлор Кинни

Джанлука Вакки

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Многие знаменитости закрашивают седину, но есть и те, кто предпочитает естественное старение. Сделали для вас подборку звёздных мужчин, которые гордятся своей...
 
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