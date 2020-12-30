10 знаменитых мужчин, которые гордятся своей сединой

Источник материала: ОНТ

Многие знаменитости закрашивают седину, но есть и те, кто предпочитает естественное старение. Сделали для вас подборку звёздных мужчин, которые гордятся своей сединой.



Джордж Клуни Джефф Голдблюм

Ричард Гир



Патрик Депмси



Мэтт Леблан

Район Рейндольдс

Харрисон Форд

Тейлор Кинни

Джанлука Вакки

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