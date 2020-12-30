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В России создали аналог Zoom
Источник материала: ОНТ
Российские разработчики создали приложение для дистанционного обучения, которое уже испытали в Подмосковье,
В ближайшее время тестирование сервиса «Сферум», именно так назвали свое приложение разработчики, пройдет в учебных заведениях 15 субъектов Российской Федерации.
Новое приложение создано основе технологии, применяемой для видеонаблюдения за единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Помимо «Сферума», в рамках цифровой образовательной среды был разработан отдельный сегмент в социальной сети «ВКонтакте», который позволит школьникам и учителям общаться в рамках образовательного процесса.
Разработку аналога Zoom заказали Минпросвещения, Минкомсвязь и «Ростелеком». Структура новой платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая, ставший столь популярным и востребованным в период самоизоляции, Zoom.
Фото: usatoday.com
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Российские разработчики создали приложение для дистанционного обучения, которое уже испытали в Подмосковье, сообщает rbc.ru. В ближайшее время тестирование...
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