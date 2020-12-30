В России создали аналог Zoom

Источник материала: ОНТ

Российские разработчики создали приложение для дистанционного обучения, которое уже испытали в Подмосковье, сообщает rbc.ru.

В ближайшее время тестирование сервиса «Сферум», именно так назвали свое приложение разработчики, пройдет в учебных заведениях 15 субъектов Российской Федерации.

Новое приложение создано основе технологии, применяемой для видеонаблюдения за единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Помимо «Сферума», в рамках цифровой образовательной среды был разработан отдельный сегмент в социальной сети «ВКонтакте», который позволит школьникам и учителям общаться в рамках образовательного процесса.

Разработку аналога Zoom заказали Минпросвещения, Минкомсвязь и «Ростелеком». Структура новой платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая, ставший столь популярным и востребованным в период самоизоляции, Zoom.

Фото: usatoday.com

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