Российская ракета-носитель успешно доставила на орбиту французский спутник

Источник материала: ОНТ

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А», стартовавшая сегодня с космодрома Куру в Южной Америке, успешно вывела на штатную орбиту французский разведспутник CSO-2, сообщает информационное агентство Интерфакс.

Вывод был завершен в 20:42 по московскому времени. Разведывательный спутник весом более 3,5 тонн доставлен на солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 480 км.









CSO-2 — второй из трех новейших спутников французской военной орбитальной группировки оптико-электронной разведки, которые заменят аппараты предыдущего поколения, запущенные в 2004 и 2009 годах. Первый спутник CSO-1 был выведен на орбиту 19 декабря 2018 года.

Французский спутник нового поколения CSO-2, помимо военных целей, также будет использоваться в интересах Национального центра космических исследований Франции. Предполагается, что CSO-2 позволит получать изображения поверхности Земли с разрешением в 20 сантиметров.

Фото: space.com

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