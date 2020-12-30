В Большом театре Петров, Кучер и Волкова дали долгожданный концерт

Источник материала: ОНТ

Звезда с звездою говорит в Большом театре. Долгожданный концерт супертрио белорусов мира –тенора Петрова, сопрано Кучер и меццо-сопрано Волковой – прямо сейчас. Удивлены даже самые искушённые меломаны. В программе – хиты из репертуара миланского «Ла Скала», Парижской и Метрополитен Оперы в Нью-Йорке. Этих великих арий давно или никогда не слышал Минск.





Обещанного три года ждут, но здесь всего лишь с апреля. Звёзды сошлись с третьей попытки, вопреки коронапандемии и расстояниям. Во многих театрах мира сейчас закрыты занавесы. Большой на паузе тоже был. «Живой» концерт – «звенящий» подарок. Присоединимся к публике.

Финальный сет-лист представили только вечером. Кумиры оперных сцен – в «своём» репертуаре, порой «не играном» в этих стенах. Ряд номеров заменили по ходу репетиций – партитуры не дошли. Состав оркестра сегодня больше, чем для любого спектакля.

Оксана Волкова, заслуженная артистка Беларуси: «Будет два дуэта с Надеждой Кучер. И один дуэт из "Реквиема" Верди – Recordare – стал названием нашего концерта. Концепцию мы тоже разрабатывали совместно. В этом году пережили очень много сложных моментов, весь мир в коллапсе. И мы не хотели делать концерт-шоу».

Волкова сегодня поёт коронные партии и в роли режиссёра отвечает за драматургию гранд-события. По его сюжету у «царицы меццо» так и не случится «роман» – ансамбль с лирическим тенором. Слишком разные голоса с тем, кому «браво!» от самого Доминго.

Павел Петров, солист оперы Большого театра Беларуси: «В опере что?! Ты вышел, спел арию, потом, наверное, зашёл за кулисы, можешь выпить воды, отдышаться. Здесь это невозможно. Всё такое хитовое, всё тяжёлое. Поэтому сложнее».

Надежда Кучер, солистка оперы Большого театра Беларуси: «Была заказана в Америке ария, но она не приехала, затерялась где-то по пути. Пришлось давать замену. В целом, у нас замысел не разрушился и всё у нас схвачено».

Grazer Oper, La Scala, Covent Garden составляют хорошее актёрское портфолио, но никогда не заменят родную сцену. Сопрано с титулом «Певица мира» теперь в труппе Большого. Кучер, Петров, Волкова в представлении не нуждаются. Просят «на бис»!

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