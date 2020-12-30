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В Большом театре Петров, Кучер и Волкова дали долгожданный концерт
Источник материала: ОНТ
Звезда с звездою говорит в Большом театре. Долгожданный концерт супертрио белорусов мира –тенора Петрова, сопрано Кучер и меццо-сопрано Волковой – прямо сейчас. Удивлены даже самые искушённые меломаны. В программе – хиты из репертуара миланского «Ла Скала», Парижской и Метрополитен Оперы в Нью-Йорке. Этих великих арий давно или никогда не слышал Минск.
Обещанного три года ждут, но здесь всего лишь с апреля. Звёзды сошлись с третьей попытки, вопреки коронапандемии и расстояниям. Во многих театрах мира сейчас закрыты занавесы. Большой на паузе тоже был. «Живой» концерт – «звенящий» подарок. Присоединимся к публике.
Финальный сет-лист представили только вечером. Кумиры оперных сцен – в «своём» репертуаре, порой «не играном» в этих стенах. Ряд номеров заменили по ходу репетиций – партитуры не дошли. Состав оркестра сегодня больше, чем для любого спектакля.
Волкова сегодня поёт коронные партии и в роли режиссёра отвечает за драматургию гранд-события. По его сюжету у «царицы меццо» так и не случится «роман» – ансамбль с лирическим тенором. Слишком разные голоса с тем, кому «браво!» от самого Доминго.
Grazer Oper, La Scala, Covent Garden составляют хорошее актёрское портфолио, но никогда не заменят родную сцену. Сопрано с титулом «Певица мира» теперь в труппе Большого. Кучер, Петров, Волкова в представлении не нуждаются. Просят «на бис»!
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Звезда с звездою говорит в Большом театре. Долгожданный концерт супертрио белорусов мира –тенора Петрова, сопрано Кучер и меццо-сопрано Волковой – прямо сейчас....
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