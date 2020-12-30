Дональд Трамп возглавил американский «рейтинг восхищения»

Источник материала: ОНТ

Дональд Трамп возглавил рейтинг мужчин, которыми больше всего восхищались в США в 2020 году, рассказывает lenta.ru.

Ежегодно социологическая служба Gallup проводит опрос, по результатам которого определяет имена тех, кто вызывал восхищение американцев в текущем году.

Бессменным лидером опросов на протяжении 12 лет был Барак Обама, но в 2020-м Дональду Трампу удалось обогнать своего предшественника на 3 процента голосов респондентов. Также в топ-10 вошли Папа Римский, Далай Лама, Джо Байден, Энтони Фаучи (главный инфекционист США), Илон Маск, сенатор-демократ Берни Сандерс, Билл Гейтс и баскетболист Леброн Джеймс.

Объектом восхищения большей части американок стала Мишель Обама.

Фото: chicagotribune.com

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