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Дональд Трамп возглавил американский «рейтинг восхищения»
Источник материала: ОНТ
Дональд Трамп возглавил рейтинг мужчин, которыми больше всего восхищались в США в 2020 году,
Ежегодно социологическая служба Gallup проводит опрос, по результатам которого определяет имена тех, кто вызывал восхищение американцев в текущем году.
Бессменным лидером опросов на протяжении 12 лет был Барак Обама, но в 2020-м Дональду Трампу удалось обогнать своего предшественника на 3 процента голосов респондентов. Также в топ-10 вошли Папа Римский, Далай Лама, Джо Байден, Энтони Фаучи (главный инфекционист США), Илон Маск, сенатор-демократ Берни Сандерс, Билл Гейтс и баскетболист Леброн Джеймс.
Объектом восхищения большей части американок стала Мишель Обама.
Фото: chicagotribune.com
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Дональд Трамп возглавил рейтинг мужчин, которыми больше всего восхищались в США в 2020 году, рассказывает lenta.ru. Ежегодно социологическая служба Gallup проводит опрос,...
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