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Нетипичная красота: 10 фото, на которые хочется смотреть очень внимательно

30.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нетипичная красота: 10 фото, на которые хочется смотреть очень внимательно

Генетика - наука, в которой все время происходят новые невероятные открытия. Героям нашего материала достались интересные особенности внешности, которые привлекают внимание. Эти фото доказывают, что у генетики свои пути, не всегда изведанные и понятные.

Две пары межрасовых близнецов из одной семьи. 
Им обоим по 13 лет.


Родился седым.


Это братья-близнецы.


Это естественный оттенок губ.


Седая молодость.


Можно бесконечно смотреть в эти глаза.


Вот что называют холодной красотой.

 

Брат и сестра.


Это реальный цвет глаз.


Природное окрашивание.


 Один на 40 000 человек.


Космические глаза.



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Генетика - наука, в которой все время происходят новые невероятные открытия. Героям нашего материала достались интересные особенности внешности, которые...
 
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