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Нетипичная красота: 10 фото, на которые хочется смотреть очень внимательно
Источник материала: ОНТ
Генетика - наука, в которой все время происходят новые невероятные открытия. Героям нашего материала достались интересные особенности внешности, которые привлекают внимание. Эти фото доказывают, что у генетики свои пути, не всегда изведанные и понятные.
Две пары межрасовых близнецов из одной семьи.
Родился седым.
Это братья-близнецы.
Это естественный оттенок губ.
Седая молодость.
Можно бесконечно смотреть в эти глаза.
Вот что называют холодной красотой.
Брат и сестра.
Это реальный цвет глаз.
Природное окрашивание.
Космические глаза.
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Генетика - наука, в которой все время происходят новые невероятные открытия. Героям нашего материала достались интересные особенности внешности, которые...
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