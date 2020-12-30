Нетипичная красота: 10 фото, на которые хочется смотреть очень внимательно

Источник материала: ОНТ

Генетика - наука, в которой все время происходят новые невероятные открытия. Героям нашего материала достались интересные особенности внешности, которые привлекают внимание. Эти фото доказывают, что у генетики свои пути, не всегда изведанные и понятные.

Две пары межрасовых близнецов из одной семьи.

Им обоим по 13 лет.





Родился седым.





Это братья-близнецы.





Это естественный оттенок губ.





Седая молодость.





Можно бесконечно смотреть в эти глаза.





Вот что называют холодной красотой.





Брат и сестра.





Это реальный цвет глаз.





Природное окрашивание.



Один на 40 000 человек.





Космические глаза.









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