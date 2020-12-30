Акция «Наши дети»: взрослые осуществляют мечты ребят по всей Беларуси

Источник материала: ОНТ

Взрослым волшебникам до Нового года еще многое нужно успеть! И много, кого еще одарить вниманием и осуществить самые сокровенные желания. Ведь наши дети заслуживают лучшего!





Она, конечно же, узнала голос папы, но это их большой секрет! Вот уже пять лет, как в канун Нового года не только для любимой дочери Саши, но и для всех воспитанников столичного Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Дмитрий Пацыкайлик – главный волшебник.

В центре – 21 ребенок. У каждого свои особенности развития. Но со всеми недугами им помогают справляться. В том числе и с помощью государства.

В сказочную авантюру в Минске сегодня пустился третий детский дом. Вместе с лесными зверятами, гномами, снеговиками на поиски Кая отправились и гости сразу нескольких ведомств – помощников Деда Мороза – Комитет госконтроля, Департамент финансовых расследований, Министерство природных ресурсов.

Новый год здесь встречает 61 ребенок. В силу разных причин они без мам и пап. Но благодаря заботе, которой их окружают не только сегодня – всегда, они могут верить в лучшее.

А вот ребята из детского городка Ленинского района столицы встречали тех, на кого они мечтают быть похожими. Олимпийские чемпионы Александр и Андрей Богдановичи, Камандар Маджидов, чемпион Европейских игр Максим Недосеков. Получать подарки от кумиров – приятно вдвойне. Спортивный инвентарь, чтобы однажды тоже победить.

А премьер-министр с подарками отправился в Солигорский район. В детском доме семейного типа Оксаны Климовой – 10 мальчиков и девочек. А всего здесь вырастили 27 детей. Все вместе водили хороводы, пели песни и встречали Деда Мороза и Снегурочку.

Роль волшебников и Дедов Морозов в эти дни примеряют на себя руководители разных уровней – гражданские и военные. Пограничники в гостях у воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната. Они уже давно дружат, поэтому в списке презентов всё самое нужное. Сладкие подарки, игры и сертификаты на обновление материальной базы.

А это уже Бегомль. В стенах вспомогательной школы не просто утренник – часовая новогодняя постановка! К ней воспитанники усердно готовились не одну неделю. Учили сценарий, шили костюмы и очень ждали гостей – из парламента.

В школе-интернате обучаются около сотни детей. Каждому нужно внимание и специальная обучающая программа. Поэтому и подарки, которые точно пригодятся – интерактивная панель, компьютер, спортивный инвентарь.

Теплые встречи – по всей стране! В самый необычный Дом ребёнка, который находится на территории женской колонии в Гомеле, с подарками приехали сотрудники милиции. Да, колючая проволока напоминает, что это исправительное учреждение. В остальном всё как в детском саду. Мамы отбывают наказание за уголовные преступления, но их не разлучают с детьми. Для этого здесь и работает свой детский дом. В праздник, когда пространство наполняется волшебством, ребята, которым не больше трех лет, попросили у Деда Мороза сладости и игрушки.

На областной ёлке в Бресте – олимпиадники, отличники, те, кто показали себя в спорте и в знаниях. Они старались целый год, от этого и ощущение праздника особое. В копилке Юлианы Садко немало побед на олимпиадах, она весь класс буквально погрузила в мир краеведения.

В этом году в Брест не смогли приехать все одарённые ребята одновременно, но праздник для них проходит во всех уголках региона. Областная акция пришла в дом пяти тысяч детей.

Верят в чудеса все: и дети, и взрослые. Первые – потому что уверены: что ни загадаешь – непременно сбудется. Вторые – они и сами были детьми и знают, что каждый год волшебство надо создать. И продлить это счастливое время – детство.

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