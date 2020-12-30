Медалей «За трудовые заслуги» и Благодарности Президента удостоены главы районных администраций Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

Президент Беларуси наградил медалью «За трудовые заслуги» руководителей районных администраций Минска, информирует БЕЛТА.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в общественно-политическую жизнь Минска награды удостоены глава администрации Партизанского района Валерий Вороницкий, глава администрации Московского района Татьяна Колядко, глава администрации Заводского района Сергей Масляк и глава администрации Центрального района столицы Дмитрий Петруша.

Также Глава государства подписал распоряжение, в соответствии с которым Благодарность Президента за плодотворный труд, высокий профессионализм, активную общественно-политическую деятельность объявлена главе администрации Советского района Минска Сергею Хильману и главе администрации Первомайского района столицы Дмитрию Шашку.

Фото: beldornii.by

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