ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Модные цвета! Сочетания цветов в одежде, которые говорят о стиле

30.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Модные цвета! Сочетания цветов в одежде, которые говорят о стиле

Классические сочетания цветов всегда в моде. Стильные красавицы хорошо знают эти правила и успешно используют их, чтобы всегда быть в тренде!

Сочетание постельных оттенков делает образ нежным и воздушным. 


Источник: adme.ru

Белый цвет прекрасно сочетается с песочным и коричневым. 


Источник: adme.ru

Сочетание денима разных цветов раньше не приветствовалось. Сейчас это модный тренд. Главное, чтобы оттенки не совпадали. Например, светлая рубашка и темные джинсы. 


Источник: adme.ru

Темно-синяя полоска есть в гардеробе многих модниц. Морская тема хорошо сочетается с черным, красным, белым и синим. 


Источник: adme.ru

Популярный горчичный цвет рекомендуют сочетать с бежевым, желтым, коричневым и шоколадным. 


Источник: adme.ru

Оттенок марсала назван в честь сицилийского вина. Этот глубокий цвет лучше всего сочетается с классикой: белым, черным и серым. 


Источник: adme.ru 

Розовый считается очень женственным цветом. В гардеробе его стоит сочетать с голубым, коричневым, черным, синим, белым и бежевым.


Источник: adme.ru 

Серый цвет отлично смотрится в сочетании с зелёным.  Подойдёт любой оттенок от оливкового от мятного. 


Источник: adme.ru 

Синий цвет хорошо сочетается со светлыми оттенками. Часто его комбинируют с коричневым, жёлтым и красным. 


Источник: adme.ru 

Красный цвет - цвет уверенных в себе людей.  Он прекрасно сочетается с классической: черным, белым и серым. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Классические сочетания цветов всегда в моде. Стильные красавицы хорошо знают эти правила и успешно используют их, чтобы всегда быть в тренде! Сочетание постельных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Медалей «За трудовые заслуги» и Благодарности Президента удостоены главы районных администраций Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика