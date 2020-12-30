Модные цвета! Сочетания цветов в одежде, которые говорят о стиле

Источник материала: ОНТ

Классические сочетания цветов всегда в моде. Стильные красавицы хорошо знают эти правила и успешно используют их, чтобы всегда быть в тренде!

Сочетание постельных оттенков делает образ нежным и воздушным.



Источник: adme.ru

Белый цвет прекрасно сочетается с песочным и коричневым.



Источник: adme.ru

Сочетание денима разных цветов раньше не приветствовалось. Сейчас это модный тренд. Главное, чтобы оттенки не совпадали. Например, светлая рубашка и темные джинсы.



Источник: adme.ru

Темно-синяя полоска есть в гардеробе многих модниц. Морская тема хорошо сочетается с черным, красным, белым и синим.



Источник: adme.ru

Популярный горчичный цвет рекомендуют сочетать с бежевым, желтым, коричневым и шоколадным.



Источник: adme.ru

Оттенок марсала назван в честь сицилийского вина. Этот глубокий цвет лучше всего сочетается с классикой: белым, черным и серым.



Источник: adme.ru

Розовый считается очень женственным цветом. В гардеробе его стоит сочетать с голубым, коричневым, черным, синим, белым и бежевым.



Источник: adme.ru

Серый цвет отлично смотрится в сочетании с зелёным. Подойдёт любой оттенок от оливкового от мятного.



Источник: adme.ru

Синий цвет хорошо сочетается со светлыми оттенками. Часто его комбинируют с коричневым, жёлтым и красным.



Источник: adme.ru

Красный цвет - цвет уверенных в себе людей. Он прекрасно сочетается с классической: черным, белым и серым.





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